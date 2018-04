Haditudósító bátyjával ellentétben Cornell Capa a békét próbálta megörökíteni

A francia nyelv helyett fotózni tanult

Cornell Capa Friedmann Kornél néven látta meg a napvilágot Budapesten. Visszaemlékezése szerint tizennyolc éves koráig semmi érdekes nem történt vele: a Madách Gimnáziumba járt, orvos szeretett volna lenni. Érettségi után – bátyjához, Endréhez (a „későbbi” Robert Capához) hasonlóan – külföldre, Párizsba utazott és Fehér Imre (Emeric Fehér) műtermében lett fényképésztanonc, hogy egyetemi felvételijéhez megtanulja a nyelvet.

Franciául ugyan nem sokat tanult, mert mesterével magyarul beszélgettek, de a képek előhívása terén nagy tapasztalatra tett szert. Mint később mondta, a fényképezés felé két dolog terelte: az első akkor már világhírű testvére, Robert Capa példája volt. A másik az, hogy Magyarországon született, ahol olyan nyelvet beszélnek, amelyet a világon kevesen értenek: „Ha a világ többi részével akarsz kommunikálni, szükséged van egy másik nyelvre, esetleg az eszperantóra. De ki érti az eszperantót? A huszadik században másfelől egyre többen kezdték megérteni a fotográfiát, a legegyetemesebbet minden nyelv közül”.

Friedmann Kornélból Cornell Capa

1937-ben Amerikába utazott és felvette fivére művésznevét, így lett Cornell Capa. Négy évig a Life magazinnál dolgozott laboránsként, emellett a Pix ügynökségnél, bátyja ügyintézőjeként a magyar nyelvű képaláírásokat fordította angolra, próbált közelebb kerülni a fotózáshoz. Első önálló sorozata a New York-i világkiállításról jelent meg a Picture Postban.

