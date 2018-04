Műfaji gazdagság és művészeti sokszínűség: Debreceni Tavaszi Fesztivál

Könnyű és komolyzenei koncertek,kiállítások, filmbemutatók, színházi előadások szerepelnek a 28. Debreceni Tavaszi Fesztivál repertoárján.

Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere az április 15. és 25. közötti fesztivál szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: a programot úgy állították össze, hogy minél több ember érdeklődését felkeltse.

Műfaji gazdagság és művészeti sokszínűség jellemzi az idei fesztivált – mondta, hozzátéve, hogy hét Kossuth-díjas művész, Lázár Kati, Nagy-Kálózy Eszter, Udvaros Dorottya, Gálffi László és Rudolf Péter színészek, valamint Bogányi Gergely és Szakcsi Lakatos Béla zenészek produkcióját is élvezheti majd a közönség.

Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője kiemelte a fesztivál nyitó eseményét, a 27. tavaszi tárlatot, amelynek középpontjában a fotó és a grafika áll. A kiállításon 67 művész 120 alkotását mutatják be a Kölcsey Központ Bényi Árpád termében.

A programok közül felhívta még a figyelmet a Cseh Tamás-emlékestre és a Best of Leonard Cohen – magyarul című koncertre, amelyen a népszerű dalszerző-előadó legjobb dalait a Müller Péter Sziámi AndFriends játssza, vendégelőadóként pedig fellép Palya Bea, Ónodi Eszter, Novák Péter, Jávor Ferenc Fegya és A Dal 2018 két döntőse, Dánielfy Gergely és Szabó Ádám.

Képünk illusztráció: a felvétel Fátyolsáv fények, csurranó színek című tárlat megnyitóján készült a debreceni MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központban (MTI Fotó: Czeglédi Zsolt)

Tóth Ernő, a rendezvényszervező kft. programigazgatója a Szakcsi Lakatos Bélával, Babos Gyulával, Fekete-Kovács Kornéllal, Orbán Györggyel és Kőszegi Imrével felálló több mint 40 éves Rákfogó zenekar koncertjét emelte ki, hozzátéve, hogy az esttel az idén 75 éves Szakcsi Lakatos Béla előtt tisztelegnek.

A fesztivál záró eseménye lesz majd a Száz év magány című táncjáték, amelyet a Budapesti Táncszínház az Örkény Színház két művészének Gálffi Lászlónak és Kerekes Évának a közreműködésével mutat be – hangsúlyozta.

Fejér Tamás, a debreceni Apolló mozi vezetője elmondta: a tavaszi fesztiválon három filmet is bemutatnak a száz évvel ezelőtt született világhírű svéd rendezőtől, Ingmar Bergmantól, a Skandináv filmnapok keretében pedig 4 kortárs alkotást láthatnak az érdeklődők.

A 28. Debreceni Tavaszi Fesztiválon koncertet adnak még a Kodály Filharmonikusok, lesz irodalmi est és színpadra lép a Pantha Rei zenekar is.