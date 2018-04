Korábban eltűnt műtárgyakat szolgáltatattak vissza

Az örökségvédelmi hatóság segítségével korábban eltűnt műtárgyak kerülhettek vissza jogos tulajdonosukhoz.

Korábban eltűnt műtárgyakat, így a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) világhírű Kaufmann-gyűjteményéből származó könyvgyűjtemény négy kötetét, egy Gorka Géza által készített múzeumi dísztárgyat és a keszthelyi Helikon Könyvtár gyűjteményéből eltűnt 18. századi, német nyelvű jogtörténeti kötetet szolgáltattak vissza jogos tulajdonosuknak csütörtökön a Miniszterelnökség örökségvédelmi hatóságának közreműködésével Budapesten, az MTA Dísztermében.

A műkincseket átadó Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára a rendezvényen elmondta, hogy a kormány örökségvédelmi szerve évtizedek óta vezet nyilvántartást az ellopott műtárgyakról, ez mindenki számára elérhető. Ezen túl lopott műtárgyakról szóló hírlevelet bocsátanak ki a műkereskedelemmel foglalkozók számára, amelyben felhívják a figyelmet, hogy milyen lopott, vagy eltűnt műtárgyak tűnhetnek fel a piacon.

Tájékoztatása szerint amióta ezt a nyilvántartást vezetik, mintegy négyszáz eltűnt műtárgy megkerülését tudták érdemben előmozdítani.

A keszthelyi Festetics-kastély empire jellegű könyvtárterme a Helikon Könytárban. 1799-1801 között átépítették a kastélyt, ekkor alakították ki a déli szárnyat, ahol a század legjelentősebb magánkönyvtára kapott helyet. A műemléki könyvtár berendezését 1801-ben Kerbl János, keszthelyi asztalos tervezte és készítette.

MTI Fotó: Kovács Sándor

Latorcai Csaba megjegyezte: sok esetben évek, évtizedek is eltelnek, míg egy műtárgy megkerül, eközben a büntető eljárás elévül, ezért is fontos, hogy külön is vezessenek nyilvántartást az ellopott műtárgyakról. Ennek eredményeként évtizedek múltán is lehetőség van az eredeti tulajdonosnak visszaszolgáltatni a tőle elbirtokolt műtárgyakat – tette hozzá.

A helyettes államtitkár az eseményen visszaszolgáltatott műkincsekről szólva elmondta: vélhetően az 1980-as évek elején az MTA Könyvtárának világhírű Kaufmann-gyűjteményéből több mint száz más könyvtári dokumentummal együtt loptak el négy darab, a 19. század második felében nyomtatott, judaika vonatkozású kötetet. Az MTA könyvtári pecsétekkel ellátott köteteit egy, a Műtárgyfelügyelet által tett sajtónyilatkozat alapján azonosította be jóhiszemű birtokosa. Ezt követően a magyar magánszemély a köteteket ellenszolgáltatás nélkül átadta a Műtárgyfelügyeletnek, azzal a kéréssel, hogy juttassa vissza jogos tulajdonosának.A megkerült köteteket Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója vette át az eseményen.

Latorcai Csaba beszámolt arról is, hogy még 2004 februárjában loptak el a verőcei Gorka Géza Kerámiamúzeumból 41 kerámiatárgyat, köztük egy Gorka Géza által készített dísztálat is. A műtárgyakat nyilvántartásba vette a felügyelet. Ezt követően, 2014-ben egy vidéki magánszemély kért tájékoztatást a hatóságtól, hogy az általa egy bolhapiacon vásárolt tál azonos-e a 2004-es betörés során a közgyűjteményből eltűnt egyik darabbal. Mivel a rendelkezésre álló adatok alapján az azonosságot meg tudták állapítani a szakértők, a verőcei múzeum visszakapta a műtárgyat.

A keszthelyi Helikon Könyvtár gyűjteményéből tűnt el 1955-1980 között az a német nyelvű jogtörténeti kötet, amely a 18. századból származik, gót betűs, és a lapjain szereplő pecsétek és bejegyzések alapján egykor a zalavári bencés apátság könyvtárába tartozott – tette hozzá a politikus. Elmondta, hogy ezt a könyvet egy berlini antikváriustól foglalta le a német rendőrség 2015 decemberében és az Interpol megkeresése révén került a Műtárgyfelügyelet látókörébe. Végül az EU közösségi műtárgyrestitúciós jogszabálya alapján kérte a hatóság a kötet visszaszolgáltatását.

Mivel a kötet az államosítással került Keszthelyre a Zalavári Apátság könyvtárából, a Helikon Kastélymúzeum lemondó nyilatkozata révén a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság mint a Zalavári Apátság jogutódja gyarapodhat ezzel a műkinccsel – ismertette a helyettes államtitkár. A műkincset az eseményen Dejcsics Konrád könyvtárigazgató vette át.