Megnyílt Székesfehérváron a Mecénás és katona című vándorkiállítás

Csütörtöktől Székesfehérváron, az egykori koronázó bazilika romterületén látható a Mátyás király – Mecénás és katona című vándorkiállítás.

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a vándorkiállítás korszerű módon kívánja bemutatni Mátyás uralkodását a Kárpát-medence tíz pontján, egyszersmind emléket állítva a királynak, aki “egyszerre törekedett naggyá tenni a hazát és munkálkodott annak megvédéséért”.

Vargha Tamás honvédelmi államtitkár emlékeztetett arra, hogy Mátyás uralkodása idején “Magyarország igazi reneszánszát élte, igazi nagyhatalom volt”, a statisztikák szerint hazánk minden tekintetben versenyképes volt az akkori Angliával.

A helyettes államtitkár szerint Mátyás napra pontosan 554 éve megtartott koronázásakor a Székesfehérvárra érkező méltóságok és a nép az új királyt ünnepelte, akitől a rend helyreállítását és az ország régi dicsőségének visszaszerzését várták. Hunyadi Mátyás pedig nem okozott csalódást, hiszen személyében olyan politikai vezető került az ország élére, aki a kor vezető hatalmai közé emelte hazánkat.

Szilágyi Péter úgy vélte, fél évezred távlatából az a kérdés, minek köszönhető e nagyszerű teljesítmény. Szerinte nem a csillagok szerencsés együttállásának és a megfelelő gazdasági környezetnek, hanem annak a határozott döntésnek, miszerint “a magyarok saját sorsuk irányítói akartak lenni”. Kiemelte: az államtitkárság az emlékév keretében minél több magyar közösséghez kívánja eljuttatni azt az üzenetet, hogy dönteni kell arról, építői leszünk-e a szülőföldnek, vagy hagyjuk sodródni az árral, mert nincs köztes út.

Kulcsár Mihály, a Szent István Király Múzeum igazgatója felidézte, hogy az esztergomi érsek 1464-ben ezen a napon kente fel és koronázta magyar királlyá Hunyadi Mátyást Székesfehérváron, ezzel is legitimmé téve 1458 óta tartó uralkodását. Élete ezen túl is számos vonatkozásban kapcsolódik a városhoz: jelentős építkezéseket kezdett a koronázótemplomban, a Boldogasszony bazilikában, e templom falai között koronázták meg hitvesét, Aragóniai Beatrixet 1476-ben, és házasságkötésük is itt történt, valamint 1490-ben, Bécsben bekövetkezett halálát követően Székesfehérváron helyezték örök nyugalomra.

A tárlat, amely Mátyás király életének főbb eseményeit eleveníti fel, Pozsonyban kezdte meg Kárpát-medencei körútját, egyetlen Magyarországi helyszíne Székesfehérvár. A tárlaton Somodi András és Merényi Zoltán közös, rézből, acélból és textilből készült kompozíciói tekinthetők meg.

Az alkotás kivitelében modern, viszont a 20. század elején és közepén dolgozó történészek tollából olyan idézetekkel tarkított, amelyek Mátyás korából eddig nem ismert részleteket mutatnak meg. A tervek szerint Székesfehérvár után Délvidékre, Horvátországba, Szlovéniába és Erdélybe is elviszik a kiállítást.