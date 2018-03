Megújul a szentendrei Szerb Egyházi Múzeum

Szentendre életében a szerbek és a szerb kultúra különleges helyet foglal el. Most 465 millió forintos kormányzati támogatáából újítják fel a Szerb Egyházi Múzeumot.

A kormány 465 millió forintos támogatásából felújítják a szentendrei Szerb Egyházi Múzeumot – mondta el az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön a helyszínen.

Soltész Miklós a múzeum fejlesztéséről tartott rendezvényen arról is beszélt, hogy a megítélt támogatásból nemcsak a múzeum épülete, hanem az állandó kiállítás is megújul. Az államtitkár szerint ebben a térségben a nemzetiségek együttélésének teljesen egyértelműnek kell lennie akár a vajdasági magyarok, akár a magyarországi szerbek tekintetében. Hozzátette, hogy a jó magyar nemzetiségi politika a vajdasági magyarokra is pozitívan fog hatni.

Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere azt mondta, hogy a város életében a szerbek és a szerb kultúra különleges helyet foglal el, mivel a 17. században betelepült közösségek nemcsak felemelték és újraélesztették a várost, hanem meghatározó szerepet játszanak a város életében is. Szentendre nem lenne az ami a szerbek nélkül – fűzte hozzá a polgármester.

Nagyméretű ikon a Belgrád-székesegyházban, melyet Ösztovics Vazul szerémségi festőművész készített. A székesegyház a Szerb Ortodox Püspökség és a Szerb Egyházi Múzeum kertjében van, a Belgrádból érkező szerbek leszármazottai építtették. Alapkövét 1758-ban tették le. A díszítőmunka és a belső berendezés 1765–1770 között készült el

(MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán)

Ásztai Bálint építész arról beszélt, hogy a felújítással egy múzeumi előtér is létesül, és méltó helyre kerül végre a gyűjtemény. Hozzátette, hogy fejlesztés részeként ideiglenes kiállító- és rendezvényteret is kialakítanak.

Vukovits Koszta gyűjteményvezető, művészettörténész-muzeológus elmondta, hogy egy komplex program valósul meg, amely érinti a múzeum több terét, de a leglátványosabb a kiállítótér megújulása lesz, amely egy klasszikus egyházművészeti kiállítást foglal magába beépített interaktív elemekkel és modern kiállítástechnikai eszközökkel.

A kezdődő munkálatokra Pantelic Lukijan, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye püspöke kért áldást.

A szentendrei múzeum a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye intézményeként létesült 1964-ben. Gyűjteményének alapját a szentendrei püspöki kincstár képezte, majd olyan további műalkotásokkal gyarapodott, amelyek évszázadokon át az egyházmegye templomainak használatában álltak.