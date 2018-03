18. századi falikárpittal gazdagodott a Helikon Múzeum

Az óriás Teniers-falikárpitot a Miniszterelnökség egy bécsi árverésen vásárolta meg. A műtárgyat pedig pont ott helyezték el a a múzeumban, ahol a korabeli fotók szerint egy hasonló Teniers-kárpit függött.

A flamand Teniers-családhoz köthető falikárpitot a bécsi Dorotheum árverésén 20 ezer euróért (6 millió forint) vásárolta meg a Miniszterelnökség – mondta el Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára a csütörtöki bemutatón. A háromszor öt és fél méteres kárpitota keszthelyi kastély északi szárnyában, a bálteremben helyezték el , pont oda, ahol a korabeli fotók szerint egy hasonló Teniers-kárpit függött.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy – élve az állam elővásárlási jogával – az utóbbi években több műtárggyal is gyarapodott a kastélymúzeum. Egy budapesti árverésen 2013-ban jutottak hozzá egy főúri ülőgarnitúrához, 2015-ben a kastély egykori úrnőjét – Festetics Tasziló feleségét -, Mary Victoria Hamiltont ábrázoló porcelánszobrot vásároltak vissza, továbbá egy 19. század elején készült ezüstpohárkészletet, amely nagy valószínűséggel szintén a második világháború utáni időszakban tűnhetett el.

Nem zárják ki azt sem, hogy a 18. században a franciaországi Lille-ben készült falikárpit egykor szintén a kastély berendezéséhez tartozhatott, a korabeli fotók és újságcikkek arról tanúskodnak, hogy valaha több ilyen műtárgy is volt az épületegyüttesben – ismertette Latorcai Csaba.

A keszthelyi Festetics kastély Fotó: Wikipédia

A tavaly ősszel megvásárolt kárpit nemcsak a kastélyt vagy Keszthely városát gyarapítja, de az összmagyar kultúrát is, bizonyítva, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít Magyarország kultúrkincsének megőrzésére és gyarapítására.

Virág Zsolt, a nemzeti kastélyprogram és nemzeti várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos emlékeztetett rá, hogy 39 állami tulajdonú műemlék szerepel a programban, amelyek fejlesztésére 57,5 milliárd forrást biztosítanak.

A fenntartható, 21. századi műemlékhasznosítás célja az is, hogy nyereségesen, de legalább nullszaldósan működjenek a bemutatóhelyek. Szándék az is, hogy a térség vállalkozásai is kapcsolódni tudjanak a kastélyok, várak működtetéséhez.

Kitért arra, hogy Keszthelyen folytatódik a főépület korszerűsítése, új interaktív kiállítást hoznak létre, a Vadászati Múzeumban két új diorámát állítanak ki és fejlesztik a modellvasút-kiállítást is. Különleges beruházás az egykori Schweizerei vagy fejőház rekonstrukciója az 1889-es eredeti tervek felhasználásával.

Az építészettörténeti és gazdasági szempontból is egyedülálló létesítmény egy angolkertbe illeszkedő idilli majorság volt, amelyben istállót, tejgazdaságot, sajtműhelyt, “élménypadlást”, illetve rendezvényteret is kialakítanak új kiállítóhelyként. A tervek szerint három év múlva készül el az új attrakció – jelezte Virág Zsolt.

Manninger Jenő, a térség fideszes országgyűlési képviselője a bemutatón azt mondta: a kormány komoly szándéka, hogy nemzetközileg is egyre elismertebb legyen a keszthelyi Festetics-kastély, ezért is segíti folyamatos műtárgyvásárlásokkal a gyűjtemény gyarapítását.

Pálinkás Róbert, a kastélymúzeum igazgatója elmondta, hogy csak a kastélyépületre 5,5 milliárd, a fenékpusztai majorság fejlesztésére pedig még mintegy 1,5 milliárd forint jut. Az évente több mint 200 ezer látogatót fogadó keszthelyi múzeum az ország leglátogatottabb kastélya, s az a törekvésük, hogy ne csak egynapos, hanem több napra szóló programot is biztosítsanak az ide érkezőknek.