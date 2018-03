"A nehézségeket azért kaptam, hogy ma itt tartsak" - Sümegi Esztert Kossuth-díjjal tüntették ki

Sümegi Eszter operaénekesnő el sem akarta hinni, amikor közölték vele, hogy Kossuth-díjas lett...

A Parlament kupolatermében március 25-én adták át többek között a magyar kultúra műveléséért és ápolásáért járó legmagasabb elismerést, a Kossuth-díjat.

Sümegi Eszter operaénekesnő 1993-ban szerezte meg operaénekesi diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, ahol Ónody Márta növendéke volt. 1993 óta a Magyar Állami Operaház magánénekesnője – immáron Kossuth-díjas művész.

- Óriási megtiszteltetés és nagyon boldog vagyok, hogy ezt a díjat átvehettem – mondta Sümegi Eszter az M5 Hétvégi belépő című kulturális magazinjában. – Amikor értesültem róla, el se akartam hinni, aztán amikor hazavittem a díjat, egy kicsit elsírtam magam. Eddig is óriási felelősséget jelentett estéről estére a közönség és a magam igényeinek megfelelve énekelni, de azt hiszem most még inkább a vállamra nehezedik a felelősség súlya. Hogy könnyebb-e itthon énekelni, mint külföldön? Egyrészt könnyebb, mert itthon vagyok, másrészt viszont azért nehezebb, mert itthon vagyok és itt ismernek. A magyar embereknek, akik hasonló lelkülettel, szívdobbanással vannak, mint én, megrendítőbb énekelni, mert sokkal személyesebb az élmény. Ráadásul ők mindig valami újat és többet is várnak, mint mondjuk egy engem kevésbéismerő külföldi operakedvelő.

A friss Kossuth-díjas művész két előadásra is készül: az Erkel Színházban d’Albert a Hagyek alján című művében Márta szerepét énekli, majd áprilisban Verdi Álarcosbáljában Améliát alakítja.

Az 1904-ben bemutatott A hegyek alján című darabot viszonylag ritkán játsszák, nálunk a hatvanas években mutatták be. Az operaénekesnő szerint wagneri muzsikán keresztül jutunk el egy nem annyira populáris, mégis fülbemászó és filmzenére emlékeztető dallamokig, amely sok nehézséget támasztott, de egyben sok szépséget is jelentett a szereptanulás közben.

” Az utóbbi 8-10 évben a legnehezebb, legdrámaibb és legkülönlegesebb munkák találtak meg. A pályám során persze nem csak sikerekben volt részem, a nehézségeket és a buktatókat azért adta a Jóisten, hogy fejlesszem a művészetemet. Ha ezek nem lennének, talán én sem tartanék ma ott, ahol – mondta Sümegi Eszter.