Online sorozatot indít a Néprajzi Múzeum

Állandó és időszaki kiállításai ugyan bezártak, alapítását azonban idén is megünnepli a Néprajzi Múzeum egy olyan online sorozat indításával, amelyek az egyes gyűjtemények kulisszatitkait, a költözés fázisait és a hónap műtárgyát dolgozzák fel.

A hagyomány szerint az intézmény március elején idézi fel Xántus János 1872. március 5-i igazgatóőrré való kinevezését. Xántus ázsiai expedíciója során gyűjtött hatalmas állattani anyagból, valamint 2500 darabos, párját ritkító borneói etnológiai gyűjteményéből hozta létre a Nemzeti Múzeum néprajzi osztályát, amellyel lefektette a későbbi Néprajzi Múzeum alapjait – idézi fel az intézmény MTI-hez eljuttatott közleménye. A korábbi években ezen a napon minden évben a közönség színes programokon keresztül tekinthetett be a szakmai munka eredményeibe és kulisszatitkaiba, ezért a múzeum idén is szeretné megmutatni, mi történik a jelenleg zárt ajtók mögött.

A nemzetközi építészeti tervpályázaton győztes magyar Napur Architect építésziroda által tervezett új múzeumépület építése a jelenleg parkolónak használt téren még az idén megkezdődik, a Liget Budapest projekt keretében (MTI/Városliget Zrt.)

Nem maradnak a a közkedvelt A hónap műtárgya sorozat kedvelői a költözés ideje alatt, ugyanis a virtuális térben is jelentkezik a múzeum honlapján egy-egy exkluzív tárgyat mutatva be, de emellett hétfőtől megnyílnak a múzeum virtuális kiállításai, és Bartók néprajzi gyűjtéseitől a magyar vidéki zsidóság kultúrájáig havi rendszerességgel ismerhetik meg az érdeklődők a digitalizált anyagokat. A költözés kulisszatitkairól is rendszeresen hírt adnak a muzeológus szakemberek és a tervek szerint képekkel, kisfilmekkel illusztrálják a nagyszabású munkálatok kihívásait. A Megvagyunk – műtárgyak régen és ma című sorozatban összehasonlíthatók lesznek a múzeum városligeti Iparcsarnok-beli kiállításainak századelős, archív képeken szereplő tárgyai mai valójukkal, de rendszeresen jelentkezik majd a múzeum és a gyűjtemények történetéből felidézett egy-egy különleges, érdekes történet is.

Egyedülálló vállalkozás a múzeum első igazgatójának, Xántus János ázsiai expedíciójának időrendi bemutatása is. A “folytatásos képregény” első része az előzményeket és a döntést tárgyalja, a befejező rész a létrejövő első kiállítást mutatja be. A sorozat különlegessége, hogy az egyes epizódok megjelentetését a kutatóút fontos állomásaihoz időzítik, vagyis az évnek abban a szakában lesznek olvashatók, amikor azok valóban megtörténtek.

A nagyívű múzeumtörténeti kaland záró epizódja 2021-ben, az új Néprajzi Múzeum állandó kiállításának megnyitásakor várható. A rendszeresen jelentkező népszerű szakmai anyagokat a múzeum honlapján és Facebook-oldalán lehet megtekinteni.