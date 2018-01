Először van jelen Magyarország a milánói lakberendezési vásáron

Ha azt mondjuk, lakásbútor, konyha vagy bármilyen lakberendezési kiegészítő rögtön Olaszország jut az eszünkbe. Az olasz lakberendezési kultúra legjelentősebb nemzetközi és európai vásárán, a milánói Homi-n most első alkalommal magyar stand is van, ahol a milánói főkonzulátus szervezésében fiatal magyar képzőművészek mutatják be hazánk lakberendezési és dizájn-világát – az M1 délutáni műsora foglalkozott a témával.