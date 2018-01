A Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Fölszállott a páva tehetségkutató hivatalos fotósa vállalta a missziónak is beillő feladatot.

Program indul Szent Lámpások néven, amely az egész Kárpát-medence és az azon túl élő szórványmagyarság hagyományos paraszti kultúrájának megőrzését hivatott támogatni. Ebben olyan pedagógusok és művészek vesznek részt, akik helyben segítik a szórványközösségek értékőrző munkáját – írja a szeretlekmagyarorszag.hu.

A Hagyományok Háza által szakmailag támogatott kezdeményezés életre hívója Váradi Levente, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató verseny hivatásos fotográfusa, aki vállalta azt a missziót, hogy a fotográfia eszköztárának segítségével bemutatja a határon túli magyar nép kultúrát, ezzel értékes gyűjtő- és kutatómunkát is szolgáltatva a magyar hagyományok aktuális helyzetéről, fejlődéséről, alakulásáról.

Fotósorozatban mutatják be a hagyományos magyar paraszti kultúrát. Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu

„Mint néptáncos és fotográfus nagyon fontosnak tartom, hogy mind a kortárs mind az idősebb Kárpát-medencei alkotók munkássága folyamatosan dokumentálva legyen, és bemutatást nyerjen, hisz az esszenciáját ezek az áldozatos szerepvállalások jelentik egy-egy színpadra állított produkciónak és a hagyományaink továbbélésének – fogalmazott Váradi Levente. – Ennek a kulturális hagyatéknak a bemutatása, azt gondolom, elengedhetetlen felgyorsult, globalizált világunkban. Fontos, hogy megpihenjünk, és elgondolkozzunk ezeken a történeteken. Én ezt szeretném adni nem csak a táncmozgalomban aktívan résztvevő embereknek, hanem a magyar társadalom számára is.”

A fotósorozatok több ütemben készülnek, a készülő anyagok (fotók, filmek, írások) pedig egy erre kialakított prezentációs honlapon is helyet kapnak majd. A fotográfus fontosnak tartja, hogy Magyarországon kívüli területekre is minél nagyobb számban jussanak el ezek az értékek, nem titkolt szándéka, hogy a program egy-egy utazó kiállítás keretében külföldön is bemutatást nyerjen.