Életműdíjat kap Roland Emmerich, A függetlenség napja rendezője a zürichi filmfesztiválon szeptember végén – jelentették be kedden a szervezők.

Roland Emmerich német filmrendező, forgatókönyvíró és producer (Fotó: Shutterstock/ Tinseltown)

A filmfesztiválon a The Hollywood Reporter értesülése szerint a német származású rendező számos filmjét, köztük az 1984-ben készült A Noé bárkája-elv, A függetlenség napja, a Godzilla, a Holnapután és az Anonymus című filmeket is levetítik. A fesztivál a Tribute To elnevezésű életműdíját szeptember 29-én veheti át a filmes alkotó.

Emmerich legújabb munkája, a Midway, egy második világháborús film, és Ed Skreinnel, Patrick Wilsonnal, Luke Evansszal és Mandy Moore-ral a főszerepekben novemberben debütál a mozikban. A rendező jelenleg a Moonfall című sci-fin dolgozik, amelynek forgatókönyvét Spenser Cohennel és Harald Kloserrel együtt írta.

A 15. Zürichi Filmfesztivált szeptember 26. és október 6. között rendezik meg. Idén Oliver Stone lesz a nemzetközi zsűri elnöke.

A filmszemlén számos olyan produkciót láthat a közönség, amelyek a velencei és a torontói fesztiválon is bemutatkoztak. Vetítik Todd Phillips Joker című képregény-eredetfilmjét Joaquin Phoenixszel a főszerepben, Noah Baumbach válási drámáját, a Marriage Storyt Scarlett Johanssonnal és Adam Driverrel, James Mangold autóversenyzős filmjét, Az aszfalt királyait Christian Bale és Matt Damon szereplésével, valamint Rupert Goold Judy című Judy Garland életrajzi filmjét Renée Zellwegerrel a címszerepben.