Idén még több filmet láthat a közönség az Indiai Filmhéten

Tizenkét indiai filmalkotást mutatnak be október 7. és 13. között az 5. Indiai Filmhét keretében a CINEMApink MOM Park moziban.

A válogatásban bollywoodi sikerfilmek, indiai művészfilmek és díjnyertes regionális filmek egyaránt szerepelnek – mondta el az esemény sajtótájékoztatóján Kumar Tuhin, az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete hétfőn.

A nagykövet kiemelte, hogy az idei filmfesztivál kontextusában és tartalmában is eltér az előzőektől: az eseményen kétszer annyi filmet láthat a közönség, mint az előző évben és a nyelvi merítés is szélesebb a korábbiakhoz képest. Mint mondta, reményei szerint a filmválogatás ízelítőt nyújt majd a vibráló színeiről ismert indiai filmművészetről.

A sajtótájékoztatón Captain Rahul Bali kurátor a filmhét programjának összeállításáról elmondta, hogy nem volt könnyű feladata, hiszen Indiában évente ezer, naponta három új filmet készítenek. Reményei szerint a filmhét sokszínű programja jól reprezentálja az indiai filmművészetet.

A fesztivál kínálatában szerepelnek dél- és nyugat-indiai filmek, három film érkezik Kelet-Indiából és hat bollywoodi alkotást is láthat a közönség – sorolta a kurátor. Idén naponta két vetítést tartanak a MOM Parkban, a filmvetítések mellett pedig mesterkurzusokat és kerekasztal – beszélgetéseket rendeznek magyar és indiai filmes szakemberek részvételével. A fesztivál nyitófilmje a Thinking of him című 2018-as argentín-indiai film lesz.

A filmes eseményt az IFFW (Indian Film Festivals Worldwide) az Indiai Nagykövetség közreműködésével rendezi meg a CINEMApink MOM Park moziban. A filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik.

A címlapfotó illusztráció.