Ismét a közmédia által támogatott filmet jelölt Magyarország az Oscar-díjra

Tóth Barnabás Akik maradtak című filmjét nevezi Magyarország nemzetközi film kategóriában az Oscar-díjra a magyar jelölésről határozó szakmai testület döntése alapján. Az alkotás a közmédia és a médiatanács támogatásával készült, akárcsak Deák Kristóf Mindenki című, Oscar-díjas kisfilmje.

„Bízunk benne, hogy végig tudja járni azt az utat, amit Deák Kristóf Mindenki című, Oscar-díjas kisfilmje is, amit a közmédia támogató nyilatkozata alapján támogatott a médiatanács. Az Akik maradtak most az első lépcsőfokon van túl, hiszen Magyarország jelölte, ezt követően majd az Amerikai Filmakadémia kiválasztja a legjobb ötöt az idegen nyelvű, nemzetközi kategóriában, és végül ezután ítélik oda az Oscart. Bízunk, benne, hogy ezúttal is nagy siker várható” – mondta Medveczky Balázs a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós médiaszolgáltatási igazgatója az M1-en.

A film világpremierjeként igazán díszes társaságban debütált az Egyesült Államokban, Coloradóban a Telluride Filmfesztiválon, többek között ugyanis Terrence Malick és Edward Norton filmjeivel együtt kapott az alkotás meghívót. A coloradói filmszemlén legutóbb a Saul fia szerepelt magyar filmként.

(Fotó: Inforg-M&M Film)

A film az NMHH Médiatanácsa Magyar Média Mecenatúra Program támogatásával készült.

A médiatanács támogatási programjában készült alkotásokat televíziós vetítésre kell az alkotóknak elkészíteni, ebben az esetben azonban az első bemutatást vállaló Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – a nemzetközi siker lehetősége érdekében – kifejezett hozzájárulását adta a filmszínházi bemutatáshoz.