Ismét OkosMozi program az Urániában

Az új tanévben is folytatódik az OkosMozi program az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol az iskolai csoportok ingyenesen nézhetik meg a Ruben Brandt, a gyűjtő című sokszorosan díjnyertes animációs filmet.

Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára az OkosMozi bemutatóján az Uránia Nemzeti Filmszínházban. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az előző félév sikeréből kiindulva az Uránia Nemzeti Filmszínház októbertől ingyenes vetítések keretében 10 alkalommal ismét műsorra tűzi Milorad Krstic rendező alkotását – olvasható az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben.

A vetítésekre a szervezők szeptember 25-ig várják az ország minden részéről az iskolai csoportok jelentkezését az iskola@urania-nf.hu e-mail címen.

Egy intézmény egy alkalomra jelentkezhet, legalább 50, legfeljebb 425 fővel. A vetítésen tanulói jogviszonnyal rendelkező – 12 év fölötti – diákok vehetnek részt, valamint a jelentkezési lapon megadott számú kísérő tanár. A vetítéseket 10 perces prezentáció előzi meg.

Az animációs filmben található művészeti utalások feldolgozásához segítséget nyújt a www.okosmozi.hu oldal, amely művészeti kódfejtésre hívja a fiatalokat. A filmben Milorad Krstic rendező által újraértelmezett több mint 300 művészeti alkotásról és azok eredetijeiről hét kategóriába osztva - festmények, szobrok, filmek, dizájn, építészet, zene, cirkuszművészet - izgalmas tényeket és ismereteket közöl, amelyek segítségével nemcsak a Ruben Brandt, a gyűjtő című filmet lehet jobban érteni, de a diákok kíváncsiságát is fel lehet kelteni a művészet iránt.

A közlemény idézi Milorad Krsticet, aki elmondta: nagy kihívás volt számára úgy elkészíteni a több mint 300 híres festményt, épületet, tárgyat szerepeltető másfél órás filmet, hogy az piacképes is legyen, és élvezhető módon, izgalmasan mutassa be a művészetet még azok számára is, akik nem ismerik a filmben feltűnő műalkotásokat.

Az előző félévben csaknem 2700 középiskolás látta díjmentesen a Ruben Brandt, a gyűjtőt az Uránia Nemzeti Filmszínházban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott, “Enjoy Art!” mottóval fémjelzett program keretében – írták a közleményben.