Decemberben érkezik a The Expanse új évada

A népszerű sorozat negyedik évada december 13-án debütál az Amazonon.

A rajongók örömére a The Expanse sci-fi sorozat mégis folytatódhat, ugyanis lecsapott rá az Amazon – írta meg a Theverge.com hírportál. A sorozat első három évadának a SyFy csatorna adott otthont, de úgy döntöttek, több évadot már nem kérnek.

A döntést hatalmas rajongói felháborodás fogadta, még kampány is indult a megmentésére, amelynek végül meg is lett az eredménye, ugyanis Jeff Bezos cégvezér bejelentette, hogy a sorozat az Amazon Prime-on folytatódik. A csatorna valószínűleg nagyon bízik a sorozatban, mert a negyedik évad kihirdetése után szinte azonnal közölték, hogy ötödik évad is készül majd.

Here comes the juice — #TheExpanse Season 5 is officially confirmed. pic.twitter.com/fQ48is9moE — The Expanse (@ExpanseOnPrime) 2019. július 27.

A The Expanse negyedik évada december 13-án kezdődik immár az Amazonon.