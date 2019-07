Rekordszámú jelölést kapott az Emmy-díjra a Trónok harca

Rekordszámú, 32 jelölést kapott a legrangosabb amerikai televíziós elismerésre, az Emmy-díjra a Trónok harca című sorozat nyolcadik évada. Gyártója, az HBO 137 jelöléssel jóval megelőzte a 117 jelölést kapott Netflixet.

Az idén befejeződött drámasorozat ezzel megelőzte a korábbi csúcstartót, az ABC televízió New York rendőrei című sorozatát, amely 1994-ben az első évadával 27 jelölést zsebelt be. Ha a Trónok harcának sikerül negyedszer is megszereznie a legjobb drámasorozatnak járó Emmy-díjat, akkor csatlakoziki a Zsarublues, az L. A. Law, Az elnök emberei és a Mad Men – Reklámőrültek című sorozatokhoz, amelyek a legtöbb, négy-négy Emmy-díjat kaptak ebben a kategóriában.

A Trónok harca két főszereplőjét, Emilia Clarke-ot és Kit Haringtont is jelölték a díjra kategóriájukban.

Az Emmy-díjakat szeptember 22-én adják át Los Angelesben.

A címlapfotó illusztráció.