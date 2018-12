A berlini filmfesztiválon mutatják be Mészáros Márta felújított filmjét

Mészáros Márta Örökbefogadás című alkotása egyike lesz annak a hat digitálisan felújított filmnek, amelynek világpremierjét a 69. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon tartják – közölték szerdán a szervezők.

A filmeket a Berlinale Klasszikusok szekcióban mutatják be. A fesztivál honlapján szerdán a programból Mészáros Márta 1975-ben bemutatott filmjén kívül a német Dominik Graf The Sieger című 1994-es thrillerét és a dán Carl Theodor Dreyer Ige című 1955-ös fekete-fehér filmjét nevezték meg. További három filmet januárban jelentenek be.

Dominic Graf akcióthrillere 25 év után látható ismét a filmvásznon a Bavaria Film szakemberei által digitálisan restaurált, kilenc perccel hosszabb, rendezői változatban. Carl Theodor Dreyer Arany Oroszlán, Golden Globe- és Oscar-díjas alkotását a Dán Filmintézet restaurálta.

Mészáros Márta az első női rendező volt, aki Örökbefogadás című filmjével 1975-ben elnyerte a Berlinale legjobb filmnek járó Arany Medve díját. A film 4K-felbontású, digitálisan felújított változatát a Magyar Nemzeti Filmlabor készítette az eredeti film negatívja és az eredeti mágneses hangsáv felhasználásával. A digitális felújítást a film operatőre, Koltai Lajos felügyelte.

„Külön örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk az Örökbefogadást, Európa egyik legjelentősebb női filmrendezőjének magnum opusát, hibátlan kép- és hangminőségben. Mészáros Márta az alkotói filmek úttörői között volt, munkája számos német női filmes alkotót is inspirált” – fogalmazott Rainer Rother, a Német Filmmúzeum művészeti igazgatója és a Retrospektív szekció vezetője.