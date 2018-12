Politikai vígjáték kapta a legtöbb filmes jelölést a Golden Globe-on

A Dick Cheney életéről szóló Vice című politikai vígjáték kapta a legtöbb, hat filmes jelölést csütörtökön Los Angelesben a Golden Globe-díjra.

A Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szervezete (HFPA) a Beverly Hilton Hotelben élő adásban jelentette be a Golden Globe-díjkategóriák jelöltjeit. A bejelentésen részt vett a szervezet elnöke, Meher Tatna és a Golden Globe nagykövete, Isan Elba is. A televíziós és mozis kategóriák jelöltjeit Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann és Christian Slater olvasta fel.

Erős mezőny alakult ki a drámai filmek mezőnyében

A legjobb drámai filmek versenyében a Csillag születik, a Fekete Párduc, a Csuklyások: BlacKkKlansman, a Ha a Beale utca mesélni tudna és a Bohém rapszódia lett jelölt.

A legjobb zenés film vagy vígjáték mezőnyben a Crazy Rich Asians, a Mary Poppins visszatér, A kedvenc, a Zöld könyv és a Vice küzd a Golden Globe-díjért.

Glenn Close és Lady Gaga is versenyben van a legjobb drámai filmes díjért

A drámai filmes színésznői mezőnyben Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (Csillag születik), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa McCarthy (Megbocsátasz valaha?) és Rosamund Pike (A Private War) kaphat díjat. A színészek közül pedig Bradley Cooper (Csillag születik), Willem Dafoe (At Eternitie’s Gate), Lucas Hedges (Eltörölt fiú), Rami Malek (Bohém rapszódia) és John David Washington (Csuklyások: BlacKkKlansman) lehet díjazott.

A musical vagy vígjáték filmes mezőnyben a színésznők közül Emily Blunt (Mary Poppins visszatér), Olivia Colman (A kedvenc), Constance Wu (Crazy Rich Asians), Elsie Fisher (Eighth Grade) és Charlize Theron (Pszichoanyu) a jelölt, míg a színészeknél a Vice főszerepét alakító Christian Bale, a Mary Poppins visszatérben szereplő Lin-Manuel Miranda, valamint Viggo Mortensen (Zöld könyv), Robert Redford (The Old Man and the Gun) és John C. Reilly (Stan & Ollie).

A televíziós műsorok sorában a legjobb vígjátéksorozat díjáért a Barry, a The Good Place, a Kidding, a The Kominsky Method és a Marvelous Mrs. Maisel indulhat. A drámai sorozatok közül pedig a Foglalkozásuk: Amerikai, a Bodyguard, a Homecoming, a Killing Eve és a Pose esélyes a díjra.

Nehéz döntés várható a komikusok kategóriáiban is

A vígjátéksorozatok színésznői közül Kristen Bell (The Good Place), Candice Bergen (Murphy Brown), Alison Brie (GLOW), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) és Debra Messing (Will és Grace) kaphat díjat. A színészek közül Sacha Baron Cohen (Who Is America), Jim Carrey (Kidding), Michael Douglas (The Kominsky Method), Donald Glover (Atlanta) és Bill Hader (Barry) jutott jelöléshez a hollywoodi külföldi tudósítóktól.

A legjobb idegen nyelvű film mezőnybe a libanoni Kafarnaum, Lukas Dhont Lány című belga drámája, a német Florian Henckel von Donnersmarck Wek ohne Autor (Mű szerző nélkül) című drámája, Alfonso Cuarón Roma című mexikói életrajzi filmje és a japán Koreeda Hirokazu Shoplifters (Bolti tolvajok) című alkotása került be.

A legjobb animációs film kategóriában szerepel A hihetetlen család 2., a Kutyák szigete, a Mirai – Lány a jövőből, a Ralph lezúzza a netet és a Pókember – Irány a Pókverzum.

A 76. Golden Globe díjátadó gálát 2019. január 6-án rendezik a Beverly Hiltonban. A háromórás műsor házigazdája Sandra Oh és Andy Samberg lesz.