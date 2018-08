A Sellők és rinocéroszok sorra nyeri a díjakat

A 15 perces animációs filmben egy Tilda nevű kislány emlékképei elevenednek meg saját cirkuszukat működtető családjáról. Traub Viktória filmje két külföldi fesztiválon a legjobb filmnek járó díjat kapta.

Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című alkotása, a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra Program támogatásával készült 15 perces animációs rövidfilmje elvitte az indiai 7. Bangalore Rövidfilm Fesztivál és az amerikai California Women’s Film Festival Legjobb Animáció Díját is.

Jelenet Traub Viktória Sellők és rinocéroszok című filmjéből.

A nyár folyamán több Oscar-kvalifikáló fesztivál versenyprogramjában is szerepelt már. Most vált nyilvánossá hogy Ausztrália legrangosabb filmfesztiválja, az augusztus 2-19. között tartó Melbourne-i Nemzetközi Filmfesztivál és a szeptemberi kanadai Calgary Nemzetközi Filmfesztivál is versenybe válogatta a filmet, mely az érzelmi kiszolgáltatottságról szól, több nézőpontból is bemutatva a témát.

A filmben a 8 éves Tilda emlékképei elevenednek meg a saját cirkuszukat működtető családjáról. Groteszk, esendő, vágyakozó, szeretetre éhes emberek veszik körül a kislányt. Jelenetről jelenetre tárul fel egy család titkokkal teli múltja. Cirkusz és képzelet, vágy és valóság, bánatból rinocérosz, szexusból sellő. A karakterek átlépik testük határait, a múlt képeiből és egymásból alakulnak, transzformálódnak. A MIFF Oscar-kvalifikáló fesztivál, így az ott díjat nyerő alkotás jogosulttá válik arra, hogy benevezzék a 2019-es, 91. Oscar-díjra.

Traub Viktória animációs rendező

Traub Viktória 2006-ban Erasmus ösztöndíjjal tanult az ESAD animációs szakán Portugáliában, majd 2008-ban a MOME animáció szakán végzett. Eső című rövidfilmje 2009-ben elnyerte a Pozsonyi Early Melons Fesztivál fődíját, valamint a Szentpétervári Filmfesztivál The Best Figurative Decision Open díját. Vastojás című munkája 2015-ben a San Diegoi Nemzetközi Gyermek Filmfesztiválon a Legjobb Animációs Rövidfilm díját kapta, a 4. Delhi Shorts Nemzetközi Filmfesztiválon pedig a zsűri neki ítélte a Legjobb Animáció díjat.

„Engem nagyon érdekelnek az átváltozások és szeretek szürreális képekkel dolgozni. Ebben a filmben nagyon ki tudtam teljesedni. Rengeteg ötletem és rajzom volt, nagyon precízen kidolgoztam a metamorfózisokat, míg alkotótársaim, Gergely Dorka forgatókönyvíró és Dus Polett forgatókönyvíró-producer a racionalitás oldaláról közelítették meg a történetet és remek szerkezeti vázat alakítottak ki. Fontos volt számomra, hogy megjelenítsük az érzelmi dinamikák változását és azok szürreális ábrázolását. Ezért is olyan sűrű a film, és akkor lehet a legjobban élvezni, ha nem folyamatosan azon gondolkodsz, hogy mit látsz, hanem engeded magad érzelmileg sodródni benne” – nyilatkozta a fim rendezője, Traub Viktória.

„A sellőségnek három életkora jelenik meg a filmben – folytatta a rendező. A kislány még a szexuális érés előtt áll, belőle még bármi válhat, ő még csak a felnőttek szerelmi játszmáinak nézője és szenvedő alanya. Az anyuka a kisteljesedett sellő-lét, aki arra vágyik, hogy szeressék, és kizárólag a szexualitása által határozódik meg. A nagyinál már háttérbe szorult a szexuális orientáltság, neki már más jellegű emberi kapcsolatai vannak.”

A Sellők és Rinocéroszok forgatókönyvét Gergely Dorka, Traub Viktória és Dus Polett írták, a zeneszerző Chris Allan Tod volt. A film vágói Bacskai Brigitta és Polecsák Lajos, sound designere Vadon Zoltán, producere Dus Polett.

A film a tervek szerint idén ősszel kerül hazai forgalmazásba.