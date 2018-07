Ez a magyar film hozta el a New York Film Awards fődiját

Banner Szűcs Loránd a szeretetről, a szülői szeretetről szóló Sandwich című filmje a legnagyobb külföldi fesztiválok díját hozza el sorban.

Már fél éve töretlenül menetel a világ nagy presztizsű rövidfilm fesztiváljain Banner Szűcs Loránd rövidfilmje, a Sandwich, eddig a hazai hírekben azonban alig lehetett hallani róla. A film eddig 21 díjat hozott el a különböző megmérettetéseken, legutóbb május 10-én a New York Film Awards fődiját, a “Legjobb férfi rendező, a “A legjobb eredeti történet” és a “A legjobb gyermekszínész” díját.

„A film a szeretetről szól, a szülői szeretet valódi természetéről és feltárja, mi történik, amikor nyitottan fordulunk a gyermekeinkhez, akik oly sokat tanítanak nekünk a világól, amit sokkal tisztábban látnak, mint a felnőttek” – meséli a filmről Banner Szűcs Loránd rendező-forgatókönyvíó.

A sztori: Semmi sem izgalmasasbb, mint apával munkába menni

A történetet a forgatókönyvíró-rendező Los Angelesben írta. Miközben maga a film egyetemes érzésekről, vivódásokról, útkeresésekről, sorsfordító végleges döntésekről szól, jól érezhető benne az éppen elnökváltásztás utáni Amerika lenyomata.

A nyolc éves Dana édesanyja kórházban fekszik, édesapja éjszakai műszakban dolgozik. A történet úgy indul, hogy egy este nem találnak szabad babysittert, így nincs más lehetőség, az apának a lányával együtt kell munkába mennie. De a férfinak különleges foglalkozása van: hivatásos katona egy olyan határőr egységnél, mely az illegális határátlépők elfogását végzi. Aznap éjszakára – lévén ez biztonságosabb hely a lányának, mint a határvonalon – az apa belső szolgálatra kéri magát a tábor családi körletébe. Itt egyetlen feladatuk van, a kitoloncolásra váró embereknek készítenek szendvicseket. A harcedzett férfi a gyermekével együtt probálja megoldani ezt a nem túl bonyolúlt, de számukra teljesen ismeretlen feladatot, különös, sorsszerű véletlenek sorozata vezet oda, hogy ez az este örökre megváltoztatja mindkettőjük életét…

A forgatókönyvíró-rendező: Banner Szűcs Loránd

Banner Szűcs Loránd középiskolás éveiben ismerkedett meg a filmkészítéssel az erős művészeti orientációt adó szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban. Bár szülei a biológiai tudományok felé igyekezték terelni, ő nagyon kötődött a filmhez és már 17 éves korában elkezdett a MAFILM-nél dolgozni, ahol 15 éven át vett rész különböző produkciókban, mások mellett olyan híres hazai és nemzetközi rendezők mellett, mint Bacsó Péter, Szabó István, Marco Ferreri vagy Philip de Broca. Közben folyamatosan képezte magát, majd egy évig Ausztráliában folytatta tanulmányait. Hazatérve alapította meg a Banner Casting ügynökséget, s ma már az egyik legfoglalkoztatottabb hazai casting director. Így például most fejezett be egy kanadai CBS sorozatot, hozzá fűződik Krysztof Zanussi Éter című filmje, melynek egyik főszereplőjét László Zsoltot találta meg a világhírű filmes ikonnak, de Till Attila Tiszta Szívvel filmjét is ő jegyzi, mint casting director. Mindemellett olyan nagynevű cégek világkampányain dolgozik, mint a Nintendo, DC Comics, Mercedes Benz, Taco Bell. Jelenleg egy bécsben forgató Netflix sorozatban dolgozik.

A díjak

A rövidfilm eddig 21 díjat hozott el, a világ különböző nagy filmes megmérettetésein, így a Los Angeles Film Awards, a Los Angeles Independent Film Festival Award, a Hollywood International Moving Pictures Film Festival, a Calcutta International Cult Film Festival, az Oniros Film Awards, az Independent Shorts Award / Los Angeles, a Bucharest Shortcut Cinefest, a Gold Movie Awards Nike, a Stockholm Independent Short Film Fest., a Festigious Los Angeles és legutóbb a New York Film Awards fesztiválokon szerepelt nagy sikerrel.

A szereplők

„Ez egy ragyogóan elkészített rövid film bámulatos minőségben. Minden csodálatosan együtt áll. A színészi játék finom és egyszerű amikor kell, máskor merész és erős. A film üzenetét rendkívüli erővel és ügyességgel ábrázolták” – hangzott el a kritika a legutóbbi New York Film Awards értékelőjén, ahol a film főhősét, a kislány Danát játszó Bercovici Emma is hozott el díjat. A rendkívül tehetséges ifjú színésznő az eddigi 21 díjból 5-öt szerzett a filmnek kiváló játékával. Rajta kívül a film szereplői még Thuroczy Szabolcs, Richard Pepple, Szamosi Zsófia és Szabó Simon.

Az alkotók

Banner Szűcs Loránd, író rendező, Juhász Imre operatőr, Kalotás Csaba zeneszerző, Kiss Wanda vágó, Fock Andrea jelmeztervező. A film producere Angyal Gergő, co-producerei Rajna Gábor és Hídvégi Zoltán