Francia filmek a Corvin Club tetőteraszán

Csütörtöktől augusztus 23-ig igazi nyári vígjátékokat, Magyarországon csak itt látható filmeket és a francia filmművészet megkerülhetetlen alkotásait láthatja a közönség a Corvin Club tetőteraszán a French Rooftop Cinema sorozat keretében.

A budapesti Francia Intézet a Budapest Rooftop Cinemával és a Funzine-nal együttműködve rendezi meg a vetítéseket Budapesten.

Cotillard, Belmondo a vásznon

A tetőtéri sorozatban először a Piaf című filmet lehet majd látni, amelynek főszerepéért Marion Cotillard 2008-ban elnyerte a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat és a Cézar-díjat egyaránt – olvasható a Francia Intézet közleményében. Szintén egy francia sanzonénekesnő alakja előtt tiszteleg a Barbara című film, amelyért Jeanne Balibar nyerte el 2018-ban a legjobb színésznőnek járó César-díjat, de a Rock’n'roll című vígjáték is a zenei filmek sorát bővíti Guillaume Canet rendezésében és főszereplésével. A női főszerepben Marion Cotillard látható.

Közönség a Budapest Rooftop Cinema tetőmozin MTI/Balogh Zoltán

Gaspard Noé Enter the Void című filmje is a vászonra kerül, valamint két klasszikussal is tisztelegnek Jean-Pierre Melville rendező előtt: a Bob nagyban játszik című “gengszterfilmmel”, valamint Az áruló című krimivel Jean-Pierre Belmondoval a főszerepben.

Különleges este július 14-én

A július 14-i nemzeti ünnep alkalmából a Francia Intézet különleges estére is invitálja a közönséget: egy DJ-set után Eric Toledano és Olivier Nakache megkerülhetetlen vígjátékát, az Életrevalókat vetítik Francois Cluzet és az alakításáért 2012-ben a legjobb színésznek járó César-díjjal jutalmazott Omar Sy főszereplésével.

A French Rooftop Cinema a (Girl)Friend című romantikus vígjáték premierjével zárja a sorozatot.