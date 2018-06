Novembertől a mozikban: X - A rendszerből törölve

Novembertől kerül a mozikba Mészáros Ujj Károly legújabb filmje, egy thriller, amelynek főbb szerepeiben Balsai Móni, Schmied Zoltán és Bede-Fazekas Szabolcs látható. A film egyik különlegessége, hogy itt tér vissza a vászonra Kulka János.

November 1-jén kerül a mozikba Ujj Mészáros Károly, a Liza, a rókatündér rendezőjének régen várt következő filmje, a titokzatos című X – A rendszerből törölve.

X – A rendszerből törölve. Jelenetfotó Mészáros Ujj Károly filmjéből. Fotó: Pintér Leo

A rendező új műfajban bizonyítja tehetségét, és így sem lett hűtlen magához, ezúttal is különleges látványvilágú, erős hangulatú filmet készített. A főszerepet játszó színészek jó része már a Lizában is együtt dolgozott a rendezővel: a bűnügyet felfedező majd a rejtélyes ügy nyomába eredő rendőröket Balsai Móni, Schmied Zoltán és Bede-Fazekas Szabolcs alakítja, de fontos feladatot kapott Fekete Ernő, Szabó Győző, Básti Juli, Szirtes Ági, Kőszegi Ákos, Schneider Zoltán is – különlegessége a filmnek, hogy Kulka János is játszik benne.

X- A rendszerből törölve. Mészáros Ujj Károly filmjének női főszereplője Balsai Móni. Fotó: Pintér Leo

A Nemzeti Filmalap támogatásával született thriller az InterCom forgalmazásában egész biztosan az ősz egyik szenzációja lesz – a most nyilvánosságra kerülő első képsorok valószínűleg mindenkit meggyőznek erről.

X – RENDSZERBŐL TÖRÖLVE

Szereplők: Balsai Móni, Schmied Zoltán, Molnár Áron, Bede Fazekas Szabolcs,

Kulka János, Básti Juli, Hámori Ildikó, Szirtes Ági, Fekete Ernő, Kőszegi Ákos,

Schneider Zoltán, Olasz Renátó, Szabó Győző

Írta: Hegedűs Bálint és Ujj Mészáros Károly

Operatőr: Szecsanov Martin

Producer: Muhi András, Ferenczy Gábor

Rendezte: Ujj Mészáros Károly

Mozibemutató: 2018. november 1.

Színes magyar thriller

Gyártó: Focusfox Stúdió

Forgalmazó: InterCom