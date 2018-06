Huszárik Zoltán emlékére

Huszárik Zoltán Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendezőről szóló könyvet mutat be csütörtökön a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) a fővárosi Filmesházban.

Huszárik Zoltán (1931-1981) mindössze ötven évet élt, két egész estés és öt szerzői rövidfilmet forgatott, 25 éves pályafutásával mégis beírta magát a magyar film történetébe: az Elégia című rövidfilm és első játékfilmje, a Szindbád a magyar filmművészeti kánon megingathatatlan darabjai. A Talán mindenütt voltam – Huszárik Zoltán című kötetben Gelencsér Gábor filmesztéta tanulmánya, a rendező saját válogatott írásai és interjúi idézik föl a kiemelkedő életművet.

Huszárik Zoltán rendező a Csontváry Kosztka Tivadar életéről készített film forgatásán 1979. január 29-én.

MTI Fotó: Friedmann Endre

A háromszáz oldalas, fotó- és DVD-melléklettel ellátott kötetet csütörtök este Hirsch Tibor filmtörténész mutatja be, a beszélgetésben részt vesz Gelencsér Gábor mellett Ágh István költő, Mohi Sándor és Sára Sándor rendező-operatőr, aki köszöntőt is mond. A könyvbemutatón levetítik Mohi Sándor In memoriam Huszárik Zoltán című filmjének egy részletét, valamint az Elégia című rövidfilmet is. A helyszínen egy Huszárik Zoltán grafikáiból rendezett kiállítás is megtekinthető – olvasható az MMA internetes oldalán (mma.hu).