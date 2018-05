Karas Mónika: "A film közvetítő kapocs minden magyar között"

Az NMHH Médiatanács Kvótafórum 2018 - "Magyar alkotások határok nélkül" című tanácskozáson az NMHH enöke a magyar filmkincs jelentőségét hangsúlyozta.

A magyar filmkincs nemcsak egy ország, hanem az egész nemzet tagjainak kollektív kulturális emlékezetét gazdagítja – jelentette ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke szerdán az NMHH Médiatanács Kvótafórum 2018 – “Magyar alkotások határok nélkül” címmel rendezett budapesti tanácskozásán.

Archiv felvételünkön Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke látható a Budapesti Műszaki Egyetem médiaműhelyének átadásán.(MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)

Karas Monika azt mondta, hogy az NMHH Médiatanácsa által életre hívott mecenatúra programban támogatott kortárs alkotások a történelmünk és mindennapi történeteink olyan pillanatfelvételei, amelyek nélkül “mindannyian szegényebbek lennénk”.

“A film közvetítő kapocs minden magyar között” – fogalmazott rámutatva arra, hogy ezért is helyezték az idei rendezvényen a fókuszt a határon túli magyar alkotók filmjeire, amelyeket évek óta külön költségvetésből támogatnak. A kulturális értékek terjedése nem állhat meg az országhatároknál, alkalmat kell nyújtani arra, hogy a határon túli tehetséges magyar alkotók is hozzájussanak azokhoz a forrásokhoz, lehetőségekhez, amelyekkel a magyar nyelvű médiatartalmakat, közös örökségünket még színesebbé tudják tenni – mondta Karas Monika.

Az értékek megőrzésének fontosságáról szólva azt hangsúlyozta, hogy a filmművészet szempontjából hatalmas szerepe van az archívumoknak.

Karas Monika emlékeztetett arra, a Kvótafórumot 2014-ben rendezték meg először azzal a céllal, hogy a médiaszolgáltatókat támogassák olyan magyar alkotások megtalálásában, amelyekkel teljesíteni tudják az Európai Unió által támasztott kvótakötelezettségeiket. A filmesek számára pedig egy olyan fórumot kívántak teremteni, ahol lehetőségük van arra, hogy a támogatott alkotásokat szélesebb körben megismertessék. A Kvótafórumon összekapcsolódott a kereslet és a kínálat, vagyis a Magyar Média Mecenatúra programmal teremtett mozgóképes értékek és a médiaszolgáltatók igényei – mondta.

Vass Ágnes, a médiatanács tagja, a kvótaügyek koordinátora elmondta: azért tartották 2014-ben az első fórumot, mert a hatósági ellenőrzések során azt tapasztalták, hogy a médiaszolgáltatók jelentős része sem a magyar, sem az uniós kvótát nem tudta teljesíteni.

A fórumon 126 új alkotás mutatkozik be, ezek közül 43 határon túli készült a mecenatúra program támogatásával. Ezek az alkotások bár elsősorban a nemzeti identitásunkat és összetartozásunkat erősítik, a műsorkvóták teljesítésekor magyar és európai műként is elszámolhatók – mondta Vass Ágnes.

Kitért arra is, hogy Magyarországon a kvótakötelezettség 2017-ben 140 médiaszolgáltató 177 médiaszolgáltatását érintette.

Kollarik Tamás, a médiatanács tagja, a mecenatúra program koordinátora közölte, az NMHH Médiatanácsa 2011 októbere és 2018 áprilisa között a Magyar Média Mecenatúra Program keretében 1121 filmes és rádiós alkotás létrejöttét támogatta több mint 10 milliárd forinttal.

Mint a közreadott tájékoztatóban olvasható, a médiatörvény hatályos előírásai azt a kötelezettséget róják a médiaszolgáltatókra, hogy a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásaik évi teljes műsoridejének több mint felét európai művek, több mint harmadát magyar művek bemutatására fordítsák.