Premierfilmek és klasszikusok a Budapest Rooftop Cinema kínálatában

A Budapest Rooftop Cinema idén is premierfilmmel, időtlen klasszikusokkal, valamint a magyar és a francia filmtermés legjavával várja a közönséget péntektől.

A helyszín idei, hatodik szezonja a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a mozikban megszokott képminőséggel várja a nézőket – olvasható az üzemeltetők közleményében.

Az első premiervetítésre már a hivatalos megnyitó előestéjén, csütörtökön sor kerül, akkor a Deadpool 2-t láthatja a közönség. Az újdonságok között a Solo: Egy Star Wars-történet is látható lesz majd a tetőmozi vetítésein.

Az évad pénteken hivatalosan David Fincher Harcosok klubja című filmjével indul, de a közönség kedvenc a klasszikus filmek blokkjának első vetítése is lesz egyben.

Illusztráció Fotó: Shutterstock

A Budapest Rooftop Cinema, a Film.hu és a Magyar Nemzeti Filmarchívum Magyarok a háztetőn című közös keddi vetítéssorozata is több alkalommal lesz látogatható az idei szezonban, amelynek keretében a magyar filmtörténet kultikus remekművei mellett az elmúlt évek legnagyobb sikereit is megtekintheti a közönség. Hasonló lesz a program a French Rooftop Cinema vetítésein is, ahol a budapesti Francia Intézet közreműködésével a legjobb francia filmek legjavából ad ízelítőt a helyszín.

Az elmúlt évekhez képest újdonság, hogy idén a sorozatok rajongóit is várják a tetőn több népszerű széria egy-egy epizódjával.

A programot idén is színesítik a bemutatott alkotásokhoz kapcsolódó szakmai beszélgetések, a filmeket pedig minden esetben eredeti nyelven magyar felirattal, a magyar filmeket angol felirattal vetítik.