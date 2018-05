Kijátszották a szelfitilalmat a cannes-i filmfesztivál vendégei

Találékonnyá teszi a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegére hirdetett szelfitilalom a vendégeket: a tiltás ellenére is születnek a sztárok társaságában készült képek.

A mobiltelefonnal készülő szelfiket azonnal megakadályozza a filmfesztivál személyzete, a vendégeknek mégis sikerül közös képeket csinálniuk a premierek látogatóiról: sokan a vörös szőnyeghez vezető bejáratnál, a folyosón vagy a gálateremben készítenek képet, majd ironikus módon a Selfiesinterdit (tilos a szelfi) hashtaggel ellátva posztolják a közösségi felületeken.

Néhány rajongónak sikerült például Mads Mikkelsen színésszel fotót készítenie, szigorúan véve azonban ezek a szelfik a vörös szőnyegre lépés előtt készültek.

Idén a fesztivál szervezői megtiltották, hogy szelfik készüljenek a vörös szőnyegen. A közönséget előzetesen értesítették a tilalomról, amelynek be nem tartása büntetést is von maga után. Aki mégis szelfit készítene a vörös szőnyegen, azt kockáztatja, hogy nem mehet be az előadásra.

A szervezők azzal indokolták a döntést, hogy a szelfik miatt sokan megállnak a vörös szőnyegen, ami a múltban gyakran balesetekhez vezetett.