Bemutathaják a Don Quijotét a cannes-i filmfesztivál zárógáláján

A párizsi felsőbíróság döntése szerint bemutathatják Terry Gilliam The Man Who Killed Don Quixote (Az ember, aki megölte Don Quijotét) című filmjét a cannes-i filmfesztiválon – adták hírül a film készítői Twitter-üzenetben.

A bíróság elutasította Paolo Brancónak, az alkotás volt producerének beadványát arról, hogy tiltsák meg a film vetítését a fesztivál zárógáláján. ”Örömmel jelentjük, be, hogy Terry Gilliam és filmje, a The Man Who Killed Don Quixote ott lesz a cannes-i filmfesztiválon a május 19-i zárógálán. A bíró igent mondott” – írták üzenetükben. Paulo Branco azért támadta meg a film bemutatását, mert ő filmjogok az ő tulajdonában vannak.

A 77 éves brit filmrendező, a Monty Python csoport egykori tagja egy éve jelentette be, hogy végzett a mintegy húsz év alatt elkészült Cervantes-feldolgozás felvételeivel Spanyolországban és Portugáliában. Majd miután a cannes-i fesztivál közölte, hogy a Don Quijote-film lesz az idei seregszemle zárófilmje, a producer perrel fenyegette meg a fesztivált.

Terry Gilliam már három pert elvesztett a producerével szemben a film jogait illetően. Az előkészületek alatti számos művészi és pénzügyi nézeteltérést követően a brit rendező felmondta a szerződést a portugál származású producerrel, és a spanyol Tornasol céghez és az Amazonhoz fordult, amelyek eredetileg társproducerei voltak az Alfama Films Productionnak a film megvalósításában. Gilliam végül az előbbi kettővel, Branco nélkül fejezte be 2017 júniusában a 17 millió eurós költségvetésű filmet.

A Gyalog galopp, a Brian élete és a 12 majom rendezőjének fel kellett hagynia a film első verziójának forgatásával, mert azt példátlan pechsorozat kísérte: megsérült a főszerepet alakító Jean Rochefort és a forgatást a felvételek helyszínét mocsárrá változtató, a felszereléseket megrongáló özönvízszerű esőzés lehetetlenítette el. Ebben a szereposztásban még Johnny Depp és Vanessa Paradis is helyet kapott.

A kudarc után Gilliam átdolgozta a forgatókönyvet, olcsóbb és egyszerűbb változattal állt elő, és megváltoztatta a szereposztást. Az elkészült változatban Adam Driver amerikai színész alakít egy reklámmenedzsert, aki visszatér Spanyolországba, ahol találkozik az önmagát Don Quijoténak képzelő öregemberrel (Jonathan Pryce). Több spanyol színészen kívül szerepet kapott a filmben Olga Kurylenko és Stellan Skarsgard is. A produkció szabadon bánik a cervantesi alapanyaggal, időutazás a 21. század és a 16. század között.

Terry Gilliam jelenleg Londonban lábadozik, mivel a hét végén enyhe stroke-ot kapott, és szerda este engedik őt haza a kórházból – adta hírül szerdán a The Guardian című brit lap.