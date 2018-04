Szabadság, függetlenség - Lengyel Filmtavasz Budapesten

A budapesti Művész moziban tartandó 24. Lengyel Filmtavasz fesztivál valamennyi filmje a szabadság dimenzióit fürkészi.

A szabadság elválaszthatatlanul összekapcsolódik a függetlenséggel, ezért az összes film a szabadság dimenzióit fogja fürkészni a 24. Lengyel Filmtavaszon a budapesti Művész Moziban – mondta Joanna Urbanska, a Lengyel Intézet igazgatója az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

A fesztivál csütörtökön az Illés Jenő rendezte 1918-as Mania című némafilm vetítésével kezdődött; a rendezvény – főleg a Czerwie együttes élőzenéjének köszönhetően – visszavarázsolta a résztvevőket abba az időszakba, amikor Lengyelország 123 éves felosztottságát követően újraszületett, és visszatért Európa térképére.

A filmtavaszt egy különleges tudományos-fantasztikus film zárja április 18-án, az Ádám varázsdoboza, amely az időutazásról és a téridő határait elsöprő szerelemről szól. Történelmi rész is lesz benne: a főszereplő ugyanis egészen az 1950-es évekig megy vissza az időben.

A kiátkozott című, Konrad Lecki rendezte alkotás a lengyel antikommunista felkelés hőseiről szól. A vetítésen díszvendégként Marcin Kwasny, a film producere és színésze vesz részt, akivel a nézők is találkozhatnak.

Madarak énekelnek Kigaliban

A fesztivál szomorú érdekessége a Madarak énekelnek Kigaliban című film, amely drámai körülmények között jött létre: a film rendezője, Krzysztof Krauze a forgatás hetedik napján elhunyt, ezért a felesége, Joanna Kos-Krauze fejezte be a munkát. A történet konkrét eseményeket ábrázol, de örökérvényű és univerzális jellegű üzenete van, amely most is aktuális – fogalmazott az igazgató a ruandai népirtásról szóló alkotásról.

A legjobb

A Legjobb című filmmel kapcsolatban pedig azt emelte ki, hogy Lukasz Palkowski alkotása valós történeten alapul, Jerzy Górski életét mutatja be, aki a kábítószerfüggőség legyőzése után kiváló sportolóvá vált. A sportoló a hétfői vetítés díszvendége lesz.

Joanna Urbanska hangsúlyozta, szeretettel várnak mindenkit az április 12. és 18. között a budapesti Művész moziban megrendezett eseményekre.