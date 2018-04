Magyar alkotások a legnagyobb New York-i rövidfilmes műhelyben

Másfél órás magyar rövidfilm-válogatást mutatott be a New York-i Balassi Intézet a legjelentősebb amerikai rövidfilmes műhelyben a napokban. A New York University (NYU) filmszakos egyetemistái több mint tíz magyar alkotást láthattak a BuSho Nemzetközi Rövidfilmfesztivál kínálatából. A New York-i Balassi Intézet kezdeményezése nyomán a NYU diákjai is neveznek a következő BuSho fesztiválra, s várhatóan további együttműködés is kezdődik a magyar és az amerikai fiatal rövidfilmesek között.