Holnap indul új útjára a Titanic

Igazi szenzáció, hogy a Hullák a napon alkotópárosa, Hélène Cattet és Bruno Forzani, a RocKabul ausztrál rendezője, Travis Beard, valamint a Rekviem J. asszonyért főszereplőnője, a Kusturica-filmekből ismert Mirjana Karanovic szerb színésznő is Budapestre érkezik a Titanic Filmfesztiválra.

Az április 4-én kezdődő özött 25. Titanic Nemzetközi Filmfesztiválon 34 nemzet 47 filmjét láthatják a nézők. Nyolc alkotó is elkíséri filmjét az idei Titanicra. Két versenyfilm rendezőjével, Julia Langhoffal (LOMO – Egy blogger élete) és Jonas Matzow Gulbrandsennel (Árnyak völgye) is találkozhat majd a közönség. Tinna Hrafnsdóttir, a Munda című izlandi rövidfilm alkotója, a Szveta című film kazah rendezőnője, Zhanna Issabayeva szintén a Titanic vendégei lesznek, a közönség találkozhat továbbá a Megszállás 1968 nemzetközi koprodukció egyik rendezőjével, Dombrovszky Lindával is.

Mirjana Karanovic számára Emir Kusturica A papa szolgálati útra ment című filmje hozta meg a világsikert, de Jasmila Žbanić Szerelmem, Szarajevó című Arany Medve-díjas filmjéből is ismerhetjük őt. A Titanicra a Rekviem J. asszonyért című filmet kíséri el, melyben J. asszony úgy dönt, elmosogat, bevásárol, és előkeresi elhunyt férje pisztolyát. Elhatározza, hogy ezzel lesz öngyilkos a férje halálának évfordulóján – egy hét múlva. A szerb színésznővel április 5-én a 20 órai, valamint április 7-én a 17 órai vetítés után találkozhatnak a nézők az ÓDRYn.

A Szveta című alkotásban a főhősnőnek egyedül kell megküzdenie a lakásáért és saját kis világáért, amelyet fogyatékossággal élőként olyan sok áldozat árán épített fel. A film kazah rendezőnője, Zhanna Issabayeva szintén a Titanic vendége lesz, neki április 6-án a 18:30-as vetítés után a KINOban teheti fel a közönség a kérdéseit.

A Varsói Szerződés csapatai 1968 augusztusában megszállták Csehszlovákiát. Az akkori eseményeket feldolgozó Megszállás 1968 című dokumentumfilm a „baráti” hadseregek katonáit szólaltatja meg kollektív-szubjektív módon. A nemzetközi koprodukció egyik rendezője, Dombrovszky Linda április 7-én a 18 órai vetítés után az URÁNIÁban, majd április 12-én 18 órakor a KINOban szívesen beszélget a közönséggel.

A Hullák a napon belga alkotói, Hélène Cattet és Bruno Forzani is elkísérik bizarr thrillerüket a Titanicra. A film április 7-i, 20:45-ös vetítése előtt az URÁNIÁban a Santos Palace című rövidfilmjük is látható lesz, utána pedig találkozhat velük a közönség. Április 9-én 18 órakor a FRANCIA INTÉZETben az alkotópáros egy korábbi munkája, a Bűverő pereg, majd aznap 20 órától a Színes könnyek című filmjük lesz látható, mindkettő után szívesen fogadják a nézők kérdéseit.

A RocKabul című zenei doksi az első afgán heavy metal együttes, a District Unknown pályáját követi nyomon. A rendező, az ausztrál születésű Travis Beard a Metal Hammer magazin Global Metal díját nyerte alkotásáért. Április 8-án a 18:45-ös vetítés után és április 9-én a 20:30-as vetítést követően a KINOban találkozhat vele a közönség.

Az idei Titanic vendége Izland, így többek között egy rövidfilmválogatáson keresztül is ismerkedhet a közönség a misztikus szigetország művészetével. Tinna Hrafnsdóttir Munda című munkájában a hatvanéves lelkésznő már negyven éve őrzi féltett titkát. Április 9-én 18:30-kor a KINOban, majd április 10-én 18:45-kor a TOLDIban vetítik a filmeket, utána közönségtalálkozó a rendezőnővel.

Julia Langhof első nagyjátékfilmjét, a LOMO – Egy blogger élete című alkotást – mely versenyzik a Hullámtörők-díjért – április 11-én 18:45-kor a TOLDIban, április 12-én 20:45-kor pedig a KINOban láthatja a közönség, utána beszélgetés a német rendezőnővel. Végül egy másik versenyfilm, az Árnyak völgye rendezőjével, a norvég Jonas Matzow Gulbrandsennel április 12-én a 18:45-ös vetítés után az URÁNIÁban, április 13-án a 19 órai vetítés után a TOLDIban találkozhat a közönség.