Hamarosan indul a Titanic!

A Titanic Nemzetközi Filmfesztiválon hét helyszínen 47 filmet vetítenek majd a világ minden tájáról.

2018. április 4-13. között a jubileumi alkalomhoz illő izgalmas és színes programot kínál hazánk egyik legnagyobb filmes eseménye, az immár 25. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál. A zsűri tagjai Európa legjobb színésznője, Borbély Alexandra és Dobos Tamás operatőr, a zsűri elnöke Török Ferenc lesz.

Wes Anderson Ezüst Medve-díjas Kutyák szigete című filmjével nyit az idei fesztivál, de itt lesz majd először látható a Szellem/Világ az Oscar-díjas Casey Affleckkel a főszerepben és Chloé Zhao Cannes-ban is díjat nyert A rodeós című alkotása, de jön az American Valhalla című doku is Iggy Popról és Josh Homme-ról. A fesztivál teljes programja mától nyilvános.

A fesztivál a szokásosnál is sokszínűbb műfaji válogatást kínál a kortárs nemzetközi filmtenger legizgalmasabb alkotásaiból. Idén 34 nemzet 47 filmjét hét kategóriába osztva láthatják majd a nézők, minden filmet eredeti nyelven, a zenés dokumentumfilmek és néhány retrospektív vetítés kivételével magyar felirattal. A fesztivál teljes programja mától nyilvános a www.titanicfilmfest.hu weboldalon.

A Titanic idei vendége a titokzatos Izland lesz, így egy rövidfilmválogatás mellett a közönség láthatja majd az Elégtétel című nagyjátékfilmet, melyben a sikeres szívsebész boldog élete válságba kerül, amikor lánya, Anna egy drogkereskedővel kezd kapcsolatot. A hattyú című alkotásban a zabolátlan kilencéves lányt, Sólt vidékre küldik nyaralni, ahol a természet végtelen, az állatoknak lelke van, de az emberek ridegek. Az Izlandi gyilkosok című dokumentumfilm azt az 1976-os esetet dolgozza fel, mikor hat fiatal beismerő vallomást tett két brutális gyilkossággal kapcsolatban, melyet nem ők követtek el, a Vulkán belseje, avagy az izlandi futball felemelkedése pedig az izlandi futball aranycsapatának történetét mutatja be.

Különleges csemegének ígérkezik Xavier Dolan második filmje, a Képzelt szerelmek (Heartbeats) retrospektív vetítése abból az alkalomból, hogy a film főszereplőnője, Monia Chokri a Titanic vendége lesz. Keng Csün kínai rendező Az élet könnyűsége című feketekomédiája a tavalyi Sundance-en a zsűri különdíját kapta, Travis Beard RocKabul című zenei dokumentumfilmje pedig az első afgán heavy metal együttes, a District Unknown pályáját követi nyomon.

Bosszú

Láthatunk majd iráni, indonéz, lengyel, orosz, szerb, kazah és brazil alkotásokat egyaránt, valamint a Hullák a napon (Let the Corpses Tan) című belga thrillert vagy Andrus Kivirähk: Ördöngös idők című regényének filmfeldolgozását is (amolyan észt Indul a bakterház). Olyan alkotásokat nézhetnek majd premier előtt a nézők, mint a Veszett vidék című ausztrál dráma, A bosszú című francia női thriller, Bogdán Árpád Genezis című munkája vagy az Arcélek, útszélek című francia dokumentumfilm, melyből megtudjuk, mi a közös a francia új hullám egyetlen női tagja, a forgatáskor 88 éves Agnès Varda és a 33 éves francia fotós és street artist, JR világlátásában.

Csak az idei Titanicon lesz látható többek között a Szellem/Világ (A Ghost Story) az Oscar-díjas Casey Affleckkel a főszerepben vagy Chloé Zhao a világ számos filmfesztiválján – többek között Cannes-ban is – díjat nyert A rodeós (The Rider) című alkotása, a Queens of the Stone Age frontembere, Josh Homme társrendezésében készült American Valhalla című doku az Iggy Poppal való közös munkájukról, de a horrorfilmek kedvelői is bőséggel válogathatnak majd az idei kínálatból.

A 2005 óta versenyfesztiválként is működő Titanicon idén 9 film versenyez majd a Hullámtörők-díjért, melynek odaítéléséről Európa legjobb színésznője, Borbély Alexandra, Dobos Tamás operatőr és a zsűri elnöke, Török Ferenc fog dönteni. A fesztivál megszervezéséhez az NKA, az EMMI, a KKM és Budapest Főváros nyújtott támogatást.

A filmeket április 4-13. között Budapesten 7 helyszínen láthatja a közönség: az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Toldi moziban folynak majd a vetítések, de a tavaly fesztiválhelyszínként bevált „Pop-Up Cinema@Ódry Színpad SZFE” idén is várja a filmbarátokat. Emellett a Kinoban, a Francia Intézetben, az Art+ moziban és a Magvető Caféban is lesznek majd Titanicos vetítések, kiegészítő programok.