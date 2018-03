A Hollywoodot átjáró divathullámnak is köszönhető a chilei film Oscarja

Három éven át a világ filmes élvonalában szerepelt Magyarország. A 90. Oscar-gálán kiosztották Amerika és a világ legjobb filmjeinek járó díjat.

Az előjelek abba az irányba mutattak, hogy a chilei film esélyesebb, mint a Testről és lélekről. A Saul fia vagy a Mindenki esetében az lett volna meglepetés, ha nem nyernek ezek a filmek, ám most az lett volna óriási meglepetés, ha a Testről és lélekről nyer – mondta Dudás Viktor filmszakértő az M1-en.

Abból az értékből ugyanakkor semmit nem von le, hogy három éven át a világ filmes színpadán szerepeltünk, illetve megmutattuk, hogy az országban vannak tehetséges filmkészítők, akik a világot érdeklő problémákról érthetően és újszerű filmes formanyelvvel tudnak beszélni – fogalmazott. Az is kiderült, hogy van egy olyan filmes infrastruktúra Magyarországon, hogy ha elkészül egy ilyen volumenű alkotás, akkor az el tud jutni a legmagasabb szintig is – tette hozzá Dudás Viktor.

Chilének ez volt a második Oscar-jelölése, és most kapták meg az első díjat. Úgy vélte, a Hollywoodot átjáró divathullámnak is köszönhető, hogy ez a film nyert.

A legjobb idegen nyelvű film díját elnyerő Sebastián Lelio chilei rendező a Los Angeles-i Dolby Színház sajtószobájában tartott fotózáson, az Oscar-gála után (MTI/EPA/Paul Buck)

Az alkotás főszereplője egy nő, aki férfiként született, ennek pedig több üzenetértéke is volt, a téma aktuálisabb – emelte ki a szakértő.

A víz érintése című nyertes film kapcsán azt mondta: érdekes tendencia, hogy 2011-ben volt olyan Oscar-díjas film, amely az éves bevételi listák top 20-as listáján szerepelt. A víz érintése a top 50-ben most benne van, top 20-as film pedig csak kettő szerepelt a gálán, a Dunkirk, valamint a Tűnj el!, ám volt olyan film is, ami az éves bevételi listákon még a top 100-ba sem került be – emelte ki Dudás Viktor.

A Lady Bird az egyetlen, ami a tévéképernyőn ugyanazt a képet adja vissza, ám ezek a filmek tipikusan moziba készülnek, ott kell megnézni őket – mondta a szakember.