Két kategóriában is esélyesek az Oscar-díjra a visegrádi országok művészei

A legjobb idegennyelvű filmek mezőnyében Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotásáért izgulhatunk. Az animációs filmek között pedig egy angol-lengyel páros által rendezett különleges mű is szerepel, amely már több közönségdíjat is begyűjtött.

A híres holland festő, Vincent van Gogh lenyűgöző szépségű világába kalauzolja el a nézőt a Loving Vincent című animációs film. A rendezőpáros, az angol Hugh Welchman és felesége, a lengyel Dorota Kobiela még 2011-ben vágott neki a nem mindennapi vállalkozásnak.



Ez ugyanis a a világ első teljes egészében kézzel festett animációs filmje. A 65 ezer képkocka mindegyikét festőművészek készítettek, méghozzá van Gogh stílusában. Ezeken elevenednek meg a mester életének ikonikus helyszínei és legfontosabb figurái. A forgatókönyv a festő halálának rejtélyes körülményeire is fényt derít. A filmen összesen 115 festő dolgozott.

„Ez egy nagyon nagyon ritka eljárás. A legtöbb mozifilmben számítógépes technológiával készül az animáció , de a Loving Vincent teljesen egyedi. Reméljük, hogy ez az eredetiség sikerre viszi a filmünket” – mondta az animációs vezető, a szintén lengyel Pjotr Dominiak.

A Magyarorzságon is bemutatott alkotás már több is fesztiválon is begyűjtötte a közönségdíjat, és a legismertebb nemzetközi mozis fórumokon is kiemelten jó értékeléseket kapott. Így jó eséllyel lehet ketagóriája győztese az idei Oscar gálán.