A víz érintése nyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat

Kilencvenedik alkalommal adták át az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia kitüntetéseit, közismert nevükön az Oscar-díjakat a Los Angeles-i Dolby Színházban. A legjobb idegen nyelvű film kategóriában versenyben volt Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása is.

Rövid időn belül már harmadszor izgulhattunk az Oscar-díj átadásakor magyar alkotásért: ezúttal Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét jelölték a legjobb idegen nyelvű film kategóriában. A rendező, a film producerei és néhány stábtag személyesen is részt vett a gálán, amelyet a Los Angeles-i Dolby Színházban rendeztek meg, és amelyen 24 kategóriában adták át az Oscar-szobrokat.

A Duna Televízió élő Oscar-adásának házigazdája Kraszkó Zita, vendégei Dudás Viktor és Szöllőskei Gábor filmszakértők voltak.

A legjobb férfi mellékszereplő: Sam Rockwell (Három óriásplakát Ebbing határában – Three billboards outside Ebbing Missouri)

A legjobb smink: A legsötétebb óra (Darkest hour)

A legjobb jelmez: Fantomszál (Phantom thread)

Legjobb dokumentumfilm: Icarus

Legjobb hangvágás: Dunkirk

Legjobb hangkeverés: Dunkirk

Legjobb látványtervezés:: A víz érintése (The shape of water)

Legjobb idegen nyelvű film: A fantastic woman (Chile)

Legjobb női mellékszereplő: Allison Janny (Én, Tonya)

Legjobb animációs rövidfilm: Dear Basketball (Glen Keane, Kobe Bryant)

Legjobb animációs film: Coco

Legjobb vizuális effektusok :A szárnyas fejvadász 2049 (Bladerunner 2049)

Legjobb vágás: Dunkirk

Legjobb rövid dokumentumfilm: Heaven is a Traffic Jam on the 405

Legjobb rövidfilm: The Silent Child

Legjobb adaptált forgatókönyv: Szólíts a neveden! (Call me by your name)

Legjobb eredeti forgatókönyv: Tűnj el! (Get out!)

Legjobb operatőr: A szárnyas fejvadász 2049 (Bladerunner 2049) – Roger Deakins

Legjobb filmzene: A víz érintése (Shape of water)

Legjobb eredeti betétdal: Coco (Remember me)

Legjobb rendező: Guillermo del Toro (A víz érintése)

Legjobb férfi főszereplő: Gary Oldman (Legsötétebb óra)

Legjobb női főszereplő: Frances McDormand (Három óriásplakát Ebbing határában)

Legjobb film: A víz érintése (Shape of water)