Enyedi Ildikó: "Voltam én már fent is, lent is, most örülni szeretnék és dolgozni"

Tegnap este teltház előtt vetítették a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon Enyedi Ildikó az Én XX. századom című filmjét. A rendező azt mondta, a tavalyi Arany Medve-díj után most olyan, mintha csak hazatérne a Berlinaléra.

A tavalyi Berlinalén a fesztivál fődíjával, az Arany Medvével kitüntetett Testről és lélekről rendezője a közmédiának adott nyilatkozatában kiemelte, hogy “komfortos, puha, meleg érzés” egy év után visszatérni Berlinbe. Még az állandóan süvítő hideg szél is jól esik, mert felidézi mindazt, amit 2017 februárjában alkotótársaival együtt átélt a német fővárosban.

A 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb filmnek járó Arany Medve-díjjal elismert Enyedi Ildikó rendező a díjnyertes Testről és lélekről című filmjéről tartott sajtótájékoztatón a budapesti Toldi moziban 2017. február 21-én.

MTI Fotó: Mohai Balázs

Az én XX. századom digitálisan felújított változatának világpremierjéről elmondta, hogy meghatotta a fogadtatás. A jegyeket pár óra alatt elkapkodták, és a teltházas terem előtt hosszú sorban álltak emberek, akik reménykedtek, hogy valahogy jegy nélkül is bejutnak a vetítésre – mondta Enyedi Ildikó, aki 1989-es munkájával elnyerte a legjobb elsőfilmnek járó Arany Kamera-díjat a Cannes-i fesztiválon.



A vetítés előtt a nézőkkel folytatott rövid beszélgetésen azt is elmondta, hogy a fekete-fehér alkotás – amelyet a The New York Times beválogatott 1989 tíz legjobb filmje közé – azért készülhetett el, mert nem olvasta el elég alaposan a tartományi rangú németországi Hamburg filmek gyártásához támogatást nyújtó szervezete, a Hamburger Filmbüro szabályzatát.

Ezért úgy pályázott, hogy nem tudta, hogy nem is pályázhatott volna. A Hamburger Filmbüro szakembereinek viszont annyira megtetszett a forgatókönyv, hogy így is beszálltak a finanszírozásba, ami megnyitotta az utat a magyarországi támogatáshoz.

Az Oscar-díjra esélyes Testről és lélekről rendezője a közmédiának arra a kérdésére, hogy mekkora nyomás alá helyezik eddigi sikerei, azt mondta, egyáltalán nem érez nyomást.

“Voltam én már fönt és lent is, és olyan időszak is volt, amikor azon gondolkodtam, hogy elmegyek takarítani, hogy eltartsam a gyerekeimet. Felszabadult vagyok, és végtelenül boldog, hogy dolgozhatok” – mondta.

Enyedi Ildikó és a Mária szerepét alakító Borbély Alexandra az egykori Szabolcs utcai kórház területén, a film egyik forgatási napján (MTI-fotó: Kallos Bea)

Következő vállalkozásáról, A feleségem története című filmről elmondta, hogy Füst Milán azonos című regényének feldolgozása olyan, mint egy “nagy, nehéz járású hajó”, amelynek elindításához rengeteg előkészítés szükséges. Így például meg kell oldani, hogy nyári és téli környezetben is forgathassanak, és várni kell még a női főszereplőre, a többi között az Adéle élete című filmből ismert francia világsztárra, Léa Seydoux-ra.

A közelgő Oscar-gáláról elmondta, hogy szerencsés helyzetben van, mert olyan országban él, ahol egy tavalyi és a tavalyelőtti Oscar-díjastól is kaphat tanácsokat.

“Kevés ilyen ország van, sőt, szerintem most nincs is ilyen ország” – mondta Enyedi Ildikó, felidézve, hogy 2017-ben Deák Kristóf nyert Oscart a Mindenki című rövidfilmjével, 2016-ban pedig Nemes Jeles László a Saul fia című alkotásával.

“Én most csak örülni akarok, mindannak, ami eddig történt, és annak, hogy úgy tűnik, talán tényleg tudok tovább dolgozni, és egyszerűen nem hagyom, hogy ezt bármi elrontsa. Ez van” – mondta Enyedi Ildikó.