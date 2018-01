A Lady Bird és A víz érintése is szerepel az Amerikai Rendezők Céhe jelöltjei között

A múlt heti Goldn Globe-díjátadóval elkezdődött az amerikai "díjszezon", most az Amerikai Rendezők Céhe jelentette be jelöltjeinek névsorát.

A 16 ezer tagot számláló Amerikai Rendezők Céhe csütörtökön jelentette be, hogy a legjobb rendező díjára jelölte a Lady Birdért Greta Gerwiget, a Tűnj el! című horrorért Jordan Peele-t, Guillermo del Torót A víz érintése című románcáért, Martin McDonagh-t a Három óriásplakát Ebbing határában című drámájáért és Christopher Nolant a Dunkirk című második világháborús filmjéért. Peele a legjobb elsőfilmes rendezők mezőnyében is szerepel az Elit játszmát rendező Aaron Sorkinnal, a Wind River – Gyilkos nyomon rendezőjével, Taylor Sheridannel, a Lady Macbethet jegyző William Oldroyddal és a Patti Cakest forgató Geremy Jasperrel együtt.

Greta Gerwing középen (Bridget Brow mögött középen) Wiener Dog című vígjáték premierjén a Sundance Filmfesztiválon 2016-ban. Fotó: MTI/EPA/George Frey)

A céh díjait február 3-án adják át Beverly Hills-ben. Közben az amerikai kritikusok csütörtökön már ki is osztották díjaikat.

A Chritic’s Choice Awards ceremónián az olyan nőkkel foglalkozó produkciók tartoltak, mint a Hatalmas kis hazugságok, A szolgálólány meséje és a The Marvelous Mrs. Maisel című tévésorozat. A Marvel szuperhősnős filmje, a Wonder Woman főhősét alakító Gal Gadot a nemi sztereotípiák felforgatásáért kapott különdíjat.

A vasárnapi Golden Globe-gálán a The Disaster Artist című filmjéért díjazott James Franco, aki azóta magyarázkodni kényszerült, mivel számos nő vádolta meg helytelen szexuális viselkedés miatt, a kritikusok díját is elnyerte alakításáért. Franco a csütörtöki Santa Monica-i díjátadón nem jelent meg. Guillermo del Toro A víz érintése című munkája négy díjat kapott a kritikusoktól, köztük a legjobb film, rendezés, zene és látványtervezés trófeáját. A mexikói filmes vasárnap a Golden Globe-gálán is elnyerte a legjobb rendező díját.

A Három óriásplakát Ebbing határában főszerepét alakító Frances McDormand a legjobb színésznő, a film szereposztása a legjobb szereplőgárda, Sam Rockwell pedig a legjobb férfi mellékszereplő díját nyerte el. Az Én, Tonya, A legsötétebb óra, valamint a Coco című animációs film két-két díjat gyűjtött be a vacsorával egybekötött esten.

A díjszezon március 4-én, az Oscar-díj átadásával ér tetőpontjához. Az amerikai filmakadémia díjainak jelöltjeiről folyó szavazás pénteken zárul le. A jelöltek listáját január 23-án hozzák nyilvánosságra.