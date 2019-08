A Marvel aranykorát idézi a Folio új kiadványa

A Folio Society az elmúlt években számos csúcskategóriás könyvet jelentetett meg a klasszikus tudományos fantasztikus és fantasy kategóriában, többek között Ursula K. Le Guin, Robert Heinlein, Isaac Asimov, Philip K. Dick, George RR Martin alkotásait. Most újdonsággal, képregényekkel jelentkeznek. Idén szeptemberben jelenik meg egy klasszikus képregénygyűjtemény, Marvel: The Golden Age, 1939–1949, címmel – írja a The Verge.

A könyv a Marvel Comics 80. évfordulója előtt tiszteleg.

A Folio Society a gyűjtőket és a komoly olvasókat célozza meg, kínálatában nem szimpla papírlapok szerepelnek, hanem olyan kötetek, amelyek jellemzően különleges borítót kapnak, valamint a szerzők vagy kortársaik bevezetéseit tartalmazzák, és eredeti műalkotásokat. Mindegyik kiadványt kiváló minőségű papírra nyomják.

Tom Walker, a Folio Society szerkesztő igazgatója a The Verge-nek elmondta: a képregényekre való átállás igazán izgalmas új vállalkozás számukra, de megjegyezte, ez természetesen nem szűz terület. „A Marvel Comics a múlt század egyik legnagyobb befolyásoló ereje volt az irodalmi életben. Amikor elkezdtem kutatni ezt a világot, rájöttem, hogy a képregényforma sok kedvenc írómat inspirálta, Neil Gaimantól Margaret Atwoodig” – tette hozzá.

Walker kiemelte: a Folio Társaság a legfontosabb Marvel-korszakokat kívánta analogizálni, és „célja az volt, hogy az olvasók közelebb kerülhessenek a Marvel Comics aranykorához, mint valaha voltak”. A olyan karaktereket tartalmaz, mint Amerika kapitány, az Emberi fáklya, valamint Namor, az Al-tengerész.

A Marvel Comics # 1 reprodukciója egy 1939-es eredeti példányon alapult. „Órákat töltöttünk ennek tökéletesítésében, a megfelelő papírminőség kiválasztásában” – hangsúlyozta. Jelen kötet az első a Marvel Comicsszel indult együttműködésben, a következő kötet várhatóan 2020 első felében jelenik meg.

A címlapfotó illusztráció.