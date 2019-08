Jó hír a Star Trek-rajongóknak: Új „Picard” előzménykönyveket mutattak be

A könyvet Una McCormack, nyolc korábbi Star Trek-regény szerzője jegyzi.

Jean-Luc Picard a közeljövőben nemcsak a képernyőre tér vissza, hanem a könyvek világába is. A CBS Consumer Products a Simon & Schuster Galéria Könyveivel és az IDW-vel közösen jelentette be a megjelenéseket, amelyek új megvilágításba helyezik az új CBS-sorozat, a Star Trek: Picard című sorozat eseményeit is – írja a Star Trek.com.

Novemberben jelenik meg a Star Trek: Picard – Countdown, amelyet Mike Johnson, valamint a sorozat supervisora, Kirsten Beyer jegyez. Ez a történet egy olyan küldetésről szól, amely megváltoztatja a mindenki által kedvelt Star Trek-kapitány, Jean-Luc Picard életét. Picard kapitány a tudományos-fantasztikus sorozat egyik legnépszerűbb szereplőjének tekintik.

A Countdown megjelenése után a Simon & Schuster könyvkiadó 2020 februárjában adja ki az Utolsó legjobb remény című regényt, amelyet Una McCormack írt. A regény folytatja a törétnetet, valamint a rajongók számára a sorozatban szereplő vadonatúj karaktereket is mélyebben bemutatja.

McCormack nyolc korábbi Star Trek -regény szerzője, köztük a Lótuszvirág (a Star Trek világának része: Kilenc mély űr), a Hollow Men és a New York Times bestsellere, a The Fall: The Crimson Shadow, valamint az Enigma Tales többi regénye.

„A sorozat bejelentésének pillanatától kezdve nagyszerű támogatást kaptunk rajongóinktól, akik nagyon örülnek annak, hogy Jean-Luc Picard visszatér a képernyőre – mondta Veronica Hart, az EVP globális franchise menedzsmentjéből. – Ha ez a vadonatúj eredeti háttéranyag mind képregény, mind az új formátumban megjelenik, izgalmas módon jeleníti majd meg az új sorozatot, bemutatva egyben tehetséges partnereink, a Simon & Schuster és az IDW munkáját is.”