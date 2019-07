Vége a generációs szakadéknak: öreg és fiatal fogjon össze a klímaváltozás ellen!

Képesek-e együttműködni a különböző generációk, ha szükséges? Miért érdemes a generációkat nem a múlt, hanem a jövő alapján definiálni? A Kossuth Rádió Napközben című műsorában szakértő segítségével keresték a választ a kérdésekre.

A globális felmelegedés ellen küzdő 16 éves Greta Thunberg svéd klímavédő aktivista diáklány az Európai Parlament strasbourgi épületében sajtótájékoztatója előtt (Fotó:MTI/EPA/Patrick Seeger)

Nemes Orsolya generációkutató, a Generációs mítoszok című könyv írója szerint az, hogy manapság különböző generációs skatulyákba ( X, Y, Z stb. ) próbálják sorolni az embereket, azzal leegyszerűsítik a megértésüket és a társadalomról való gondolkodást.

A generációk tagjait a születési év és a közösen átélt események csupán lazán kapcsolják egymáshoz, ennél sokkal több összetevő befolyásolja gondolkodásmódunkat, viselkedésünket és döntéseinket. Összetett és információközpontú világban élünk ma, ahol rengeteg változáshoz kell az embereknek adaptálódniuk, a generációs kategorizálás pedig erre

kézzelfogható magyarázatot ad.

Ez azért „hibás” megközelítés valahol, mert sokkal jobban meghatározza az egyént az, hogy milyen a neveltetése, hogyan szocializálódott, hol él, mi a végzettsége vagy hogy milyen magas a fizetése, mint az, hogy mikor született.

Nemes Orsolya hozzátette, ahelyett, hogy azzal foglalkozunk, hogy mi történt velük a múltban, inkább arra kellene koncentrálni, hogy a jelenben megjelenő problémákat, melyek a jövőre hatással lehetnek, hogyan tudják megoldani együtt a generációk.

Ilyen például a bolygóra jelenleg legnagyobb veszélyt jelentő klímaváltozás, amellyel napjainkban szembesülünk. A probléma megoldásához szükség lesz az összes generáció tapasztalatára és tudására a kisebb és nagyobb közösségekben egyaránt, és az egyes nemzedékeknek tanulniuk kell egymástól a megoldás érdekében

A generációk együttműködéséről az mondható el, hogy kevés olyan esetet lehet megemlíteni a történelemből, amikor nem voltak képesek arra, hogy közös nevezőre jussanak, segítsék egymást. Az együttműködés általában úgy szokott megvalósulni, hogy a fiatalok elindítanak egy mozgalmat, ami egy gyújtópont, és erre rácsatlakoznak az idősebbek.

Jó példa erre a 16 éves svéd klímavédelmi-aktivista, Greta Thunberg akciója, aki tavaly nyáron péntekenként kiült a svéd parlament elé, hogy követelje a képviselőktől a párizsi klímaegyezmény betartását.

A politikusokra – akik természetesen nem az ő generációjához tartoznak – hatással volt a lány tevékenysége, így mára létrejött egy mozgalom, amely

idősebbeket és fiatalabbakat is megmozgat.

Ez nem egy egyszeri eset, és ezt a történelem is tanúsíthatja, ezért bizakodni lehet abban, hogy a jövőben is képesek lesznek összefogni a különböző generációk egy-egy jó ügyért – fejezte be Nemes Orsolya.