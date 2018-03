Ingyenesen elérhetők: Kosztolányi Dezső regényei digitális kiadásban

Kosztolányi állandóan változtatta a kéziratait, nem csupán tollat és tintát, hanem az ollót is gyakran használta. Regényeinek kézirata és különböző kiadásai már összevethetőek egy folyamatosan bővülő internetes oldalon.

Mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi Kosztolányi Dezső köteteinek digitális kritikai kiadásait a DigiPhil műhely – hangzott el kedden Budapesten.

A sajtótájékoztatón Palkó Gábor, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) tudományos titkára elmondta: a folyamatosan bővülő digiphil.hu internetes oldalon jelenleg az Aranysárkány, az Édes Anna és az Esti Kornél digitális kritikai kiadása érhető el, a kutatóknak készült, Kosztolányi-közleményeket tartalmazó online adatbázis (KAB) mellett.

A DigiPhil a PIM és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Irodalomtudományi Intézetének közös szolgáltatásának elsődleges célja tudományos szövegkiadások, bibliográfiák és kutatási adatbázisok online közzététele – fűzte hozzá.

Palkó Gábor hangsúlyozta: a DigiPhil projektjei között az Arany János Tudástár építése, valamint Móricz Zsigmond levelezésének és a világháborús kéziratos naplóinak digitális tudományos kiadása is szerepel.

Prőhle Gergely főigazgató a Petőfi Irodalmi Múzeum Arany János mozgókiállításának helyet adó Arany-buszon az indulás alkalmából tartott bemutatón a fővárosi Kosztolányi Dezső téren 2017. július 10-én. A mozgó tárlat a 200 évvel ezelőtt született Arany János életművét, életét és költészetét irodalmi szövegek, képek, relikvia-másolatok, hang- és filmfelvételek, valamint digitális eszközök és egyedi installációs elemek segítségével mutatja be.

Kosztolányi Dezső költő, író, műfordító, újságíró.

Bengi László irodalomtörténész hangsúlyozta: az elkészült digitális kiadások nem egyszerűen a korábban napvilágot látott papíralapú kritikai változatok internetes közzétételei, hanem a technológiai lehetőségeket is kiaknázó átdolgozásai. Mivel a könyvvel szemben a digitális kiadást nem kell lezárni, folyamatosan lehet kiegészíteni, alakítani a szövegeket.

Veres András irodalomtörténész kiemelte: az Édes Anna kritikai kiadásának papíralapú változatában háromféle szövegvariáns található, míg a digitális kiadásban már öt verzió, köztük az eredeti kézirat és egy modern átírás is párhuzamosan böngészhető a jegyzetekkel, kísérő tanulmányokkal együtt.

Kosztolányi szövegeit állandóan változtatva, igen dinamikusan bánt a kézirataival, nem csupán tollat és tintát, hanem az ollót is gyakran használva – tette hozzá Veres András, aki kitért arra is: a mai kiadásra az Édes Anna modern helyesírás szerinti új átiratát ajánlják.

A Kosztolányi-kutatócsoport jelenleg a Pacsirta című regény feldolgozásával foglalkozik. Az elkészült digitális kritikai kiadásokat és adatbázist kedden egész napos konferencián is bemutatják a közönségnek a Petőfi Irodalmi Múzeumban Kosztolányi 2.0 címmel.