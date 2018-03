Húsz magyar műhely nyomtatott és interaktív könyvtermése mutatkozik be

A Bolognai Könyvvásár magyar standján minden eddiginél több gyermekkönyvkiadó lesz jelen - a 120 négyzetméteres bemutató területet a Pál utcai fiúk hangulata ihlette.

Az idén ötvenötödik alkalommal megrendezett Bolognai Nemzetközi Gyerekkönyv- és Illusztrációs Vásárra a világ minden tájáról érkeznek könyvkiadók és illusztrátorok. A magyarországi és külhoni magyar gyerekkönyves műhelyek ebben az évben is közös standon mutatkoznak be, de idén minden eddiginél több, 20 műhely állítja ki könyveit a vásár négy napja alatt, március 26. és 29. között. A pavilon megjelenését a 140 éve született Molnár FerencA Pál utcai fiúk című regénye ihlette, a grafikát a BookR Kids alkotói készítették. A legfrissebb gyermek- és ifjúsági könyveken túl a stand dicsőségfalán az elmúlt években nemzetközi sikereket elért alkotóink művei is szerepelnek majd. A magyar kiadók jelenlétét a KKM-Balassi Intézet Publishing Hungary és a Római Magyar Akadémia támogatta.

A magyar gyermekkönyvtermés külföldi népszerűsítését ebben az évben igényes, 60 oldalas katalógus is segíti, amely a HUBBY (Magyar Gyerekkönyv Fórum) és a KKM-Balassi Intézet Publishing Hungary programjának közös gondozásában készült el. A vásár idei magyar kiállítói: Berger Kiadó, Betűtészta Kiadó, BookR Kids, Cerkabella Könyvkiadó, Ceruza Kiadó, Csimota Könyvkiadó, Gutenberg Kiadó, Nyomda és Könyvesbolt, Kolibri Kiadó, Könyvmolyképző Kiadó, Magvető Kiadó, Magyar Napló, Manó Könyvek, Menő Könyvek, Móra Könyvkiadó, Naphegy Kiadó, Pozsonyi Pagony, Tilos az Á Könyvek, Scolar Kiadó, Vivandra Könyvek. A rendezvény idei díszvendége Kína.