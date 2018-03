Magyar író a brit irodalmi díj lehetséges nyertesei között

Krasznahorkai László a Megy a világ című elbeszéléskötetével került a jelöltek listájára.

A Nemzetközi Man Booker-díjra esélyes művek, szerzőik és fordítóik listáját március 12-én hozták nyilvánosságra. A felsorolt 13 szerző között két korábbi győztes is van: Krasznahorkai László 2015-ben, Han Kang koreai regényíró pedig 2016-ban nyerte el a díjat.

A listát nyilvánosságra hozó The Guardian című lap szerint Krasznahorkai neve rendszeresen szerepel az irodalmi Nobel-díjra esélyes írók között.

Krasznahorkai László magyar író a hatodik alkalommal kiosztott Nemzetközi Man Booker-díj nyertese kezében a díjjal a londoni Victoria és Albert Múzeumban tartott díjkiosztó gálán 2015. május 19-én. (MTI/AP/Matt Dunham)

Idén a Kossuth-díjas magyar író Megy a világ című elbeszéléskötetével került a díjesélyesek mezőnyébe. Az angolul The World Goes On címen megjelent könyv fordítását John Batki, Ottilie Mulzet és George Szirtes készítette. A Nemzetközi Man Booker-díj zsűrije 108 műből választotta ki a 13 alkotást. „Igazi bőségszaru ez a lista – ismert szerzők és néhány újonc is szerepel rajta” – mondta Lisa Appignanesi, a zsűri elnöke. Hozzáfűzte, hogy kimerítő feladat volt a válogatás, minden könyv más vidékre, más kultúrába, teljesen más hagyományok közé vezette az olvasót.