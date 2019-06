Botswanában többé nem bűncselekmény az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat

Botswanában ezentúl nem számít bűncselekménynek az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat – döntött kedden a dél-afrikai ország legfelsőbb bírósága.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/ EPA/ Kurokava Dai)

A botswanai büntető törvénykönyv kifogásolt rendelkezései értelmében eddig akár hétéves börtönbüntetéssel lehetett sújtani az azonos neműek közti szexuális kapcsolatot.

A legfelsőbb bíróság ítéletében arra hivatkozott: tiszteletlenségnek tartják „amiatt büntetni az embereket, amilyenek”. Érvelésükben hozzátették, hogy a jognak nem kellene szabad akaratukból cselekvő felnőttek magánügyeivel foglalkoznia.

A bírói testület tagjai kifejtették továbbá, hogy a magánélethez való jogba beletartozik a szexuális irányultság is, ezenkívül fontosnak tartják a melegek jogainak védelmét is. Fekete-Afrikában jelenleg több mint két tucat országban továbbra is büntetendő az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat.

A kenyai legfelsőbb bíróság májusban egyhangúlag elutasította azokat a petíciókat, amelyekben kérvényezték a homoszexualitás büntetendőségének eltörlését.

Ezzel szemben Angolában néhány hónappal ezelőtt eltörölték az azonos neműek közti kapcsolatok büntetendőségét, valamint betiltották a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést.

Akik támogatják, hogy az azonos neműek közti szexuális kapcsolat ne számítson bűncselekménynek, hagyományosan azzal érvelnek, hogy enélkül az LGBT-közösség – leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzszexuálisok – tagjai kiszolgáltatottá válnak a hátrányos megkülönböztetéssel és a zaklatással szemben, valamint nehezebbé válik számukra az alapvető egészségügyi és egyéb szolgáltatások elérése.

Jogvédők összesítése szerint körülbelül 70 országban számít bűncselekménynek az azonos neműek közötti kapcsolat, ezek között van 33 afrikai ország is.