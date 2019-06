A legendás Palace Club a Plázson éled újjá

Siófok kultikus szórakozóhelyének zenei szellemiségét örökíti tovább a PLÁZS új helyszíne, az Aréna. A hatalmas szórakozó tér június 8-án egy hatalmas partival nyitja meg kapuit, hogy utána egész nyáron, minden pénteken és szombaton a legmenőbb lemezlovasok a legforróbb dallamokat játszhassák.

Az egykori siófoki Palace Dance Club (Fotó: MTI/ Mohai Balázs)

A PLÁZS homokos partjával nemcsak a lazulás, de a bulizás szíve is Siófokon, mostantól pedig a koncertek mellett a partiélet ütőere is lesz vadonatúj helyszínével, a Miller Arénával.

A Palace 28 éven át egyet jelentett a balatoni éjszakákkal, melynek tavalyi bezárása nagy űrt hagyott maga után a közönségben, így a PLÁZS szervezői elhatározták, újra élesztik a kultikus szórakozóhelyet: „Úgy döntöttünk, hogy a legendás hely zenei szellemiségét tovább víve, a PLÁZS területén felépítünk egy Arénát, ahol hétvégente, pénteken és szombaton várjuk a partiközönséget” – mondta Barna Katalin a PLÁZS kommunikációs igazgatója.

Az újonnan épített Arénában egyszerre akár 6000-en is táncolhatnak majd 1500 négyzetméteren, de lesz egy 330 négyzetméteres VIP rész is, ahonnan tökéletesen lehet látni a színpadot és a fellépő dj-ket. A szervezők nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy kiváló hangzás és látvány fogadja a partizókat: erről a Turbosound hangrendszer és több mint 50, intelligens lámpa gondoskodik majd.

A Palace Nyitóbulin három helyszínen pörögnek majd a lemezek, igazi Palace hangulatot idézve a nyárba.

A Miller Arénában Andrewboy, Andro, Bárány Attila, Bricklake, Christopher, Droplex, Metzker Viktória, Regan és Willcox játszanak majd, a Dark Roomban Davko, Pat Duff, Peter Makto, Rizkid, Toto Jr, míg az R’n’B & Sláger Teraszon Barta lesz a hangulat felelőse. Vasárnap ugyanitt Fergeteg party veszi kezdetét a Kozmixszal, Korda Györggyel és Balázs Klárival, a házigazda pedig Dj Dominique lesz.

Az Aréna rezidense Metzker Viki lesz, aki péntekenként egy-egy vendége társaságában „ügyel” majd szombatonként a legnagyobb hazai bulisorozatok vendégeskednek itt a koncertek után.

Itt lesz az első siófoki Necc Party, jön a Rock The City, a Wannabe Beach, míg a We Love Balaton Festival, a Balatoni Retro Láz és a Gold Beach Electronic Fest egy-egy extra színpaddal gazdagodnak majd az Arénának köszönhetően.

A részletes programokért irány a PLÁZS oldala.