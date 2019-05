Az empátia áll a Magyar Vöröskereszt kávézójának középpontjában

Üljünk egy asztalhoz és tegyük félre az előítéleteinket – ez a mottója annak a kávézónak és bisztrónak, amely Budapest belvárosában nyitott 2018 nyarán. A hely egyben közösségi és alkotótér is, amit a Magyar Vöröskereszt létesített – hangzott el az M1 Esély című műsorában.

A kávézó csapatához csatlakozott Janzsó Cecília is, aki a Down Alapítvány önkéntese. Arra a kérdésre, hogy jól érzi-e magát, gyors és őszinte választ adott a fiatal hölgy. „Nagyon, igen” – mondta. Mindenki barátságos és kedves, és a kávé is nagyon finom – fogalmazott.



A Cili becenevű hölgy keddenként és csütörtökönként dolgozik a kávézóban. A kezdeti időszakban azonban kicsit félt a lehetőségtől. Mint mondta, bátornak kellett lennie, hogy megszokhassa a légkört és megismerje a többieket, valamint dolgozni is tudjon. Fokozatosan felbátorodott – tette hozzá.

A Magyar Vöröskereszt és a Down Alapítvány közötti együttműködés új keletű. Mint azt Nagy Gábor, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese elmondta: friss kapcsolatról van szó, amelyet a Down Alapítvány kezdeményezett, hiszen van egy programjuk, amiben

önkéntesen mennek olyan helyekre, ahol dolgozhatnak és jól beilleszkedhetnek a csapatba.

Elkezdődött a beszélgetés, melynek eredményeként Janzsó Cecília hozzájuk került. Örültek neki, mert mindig felvidítja az ott dolgozókat és a hozzájuk betérő embereket, valamint mindenkivel kedvesen viselkedik – fogalmazott Nagy.

A kávézóban kíváncsian várták az új munkaerőt – fogalmazott Végh Zsuzsanna, a Empathy Café & Bistro üzletvezetője. Elmondta: először csak beszélgetni ment hozzájuk és megmutattak neki néhány dolgot a kávézó működésével és a későbbi feladataival kapcsolatban. Az üzletvezető kiemelte Janzsó Cecília lelkesedését, például rendkívül megörült, amikor megkapta az Empathy pólóit, amiket munka közben visel.

Néhány nap múlva kezdett a kávézóban, gyorsan beilleszekdett – tette hozzá.

A mindennapokban rengeteg feladat van, amikből Janzsó Cecília is szorgalmasan kiveheti a részét. A kávézóban minden eszköz lebomló és papírtálcákon adják ki az ételeket, ebédmenüt. A fiatal hölgy szívesen segít ezeknek az összehajtogatásában. Továbbá rendezvényeken segít a felszolgálásban, az asztalok leszedésében, a törölgetésben, a vendégek kiszolgálásában vagy az ebéd felszolgálásában, de minden másban is – fogalmazott az üzletvezető.

Az elmúlt egy év tanulási folyamat volt a vöröskereszt munkatársai számára is, hogy a kávézó minél jobban működjön. Nagy Gábor még nem érzi profinak a társaságot, és szerinte néhány dologban még rájuk fér a fejlődés. Mint mondta, lelkes közösség alakult ki a kávézóban, és

ez lehet a sikerük egyik titka.

Janzsó Cecília is folyamatosan tanul és sajátítja el a különböző munkafolyamatokat. Végh Zsuzsanna elmondta: a kávékészítés érdekli Janzsót a legjobban, és mivel speciality kávéval dolgoznak, ami más, mint például egy olasz pörkölésű kávé, így a baristák a munkanap elején segítenek beállítani a kávéfőzőt, hogy a felszolgálók zökkenőmentesen elkészíthessék például a capuccinót.

A Cili becenévre hallgató hölgy nagy szeretettel és lelkesedéssel tanulja a kávéfőzést – tette hozzá.

A Magyar Vöröskereszt kávézójában az empátia áll a középpontban.