Amikor az ízek ugyanabba az utcába "költöznek"

Amikor az ember szájpadlásán almachips olvad szét ropogós héjú kenyérbélben, majd kicsit később tönköly-, rozs- és zablisztből készült kenyeret kóstol - az olvasztó hőség ellenére is joggal érezheti magát a világ legfinomabb helyén. Majd csak ez után következik az idei ország tortája...

Az, hogy idén is megszületett az ország tortája, ismert tény. Akadnak, akik már kóstolták is az idei győztest, a Komáromi kisleány és a Három kívánság elnevézésre hallgató cukormentes tortát is. Előbbit a komáromi Jánoska Cukrászda cukrásza, Sztaracsek Ádám készítette: tésztája mézes-diós alapú, van benne körte, csokoládé, vaníliás krém, fahéj és gyömbér is.

Utóbbi, a cukormentes Három kívánság Nándori László cukrészmestert dícséri, aki a külcsín, a belbecs és a dietetikai értékek találkozásából alkotta meg a chia magos-diós mandulapiskóta, a savanykás meggy és a darabos túró házasságából született cukor nélküli győztest. “Én mindig olyan süteményeket készítek, amelyeket magam is szívesen fogyasztok – mesélte Nándori László cukrászmester.” Imádom a meggyet, a túrót, a tejfölt, ugyanakkor azt vettem észre, hogy a kollégák évek óta kerülik ezeket az összetevőket, ezért döntöttem úgy, hogy idén én ezekkel próbálkozom.”

Három kívánság – 2018 cukormentes tortája

Azok, akik még nem tesztelték néhány szelet erejéig az új ország tortáit, hamarosan megtehetik, hiszen az augusztus 18 és 20- között a Magyar Ízek utcájában gasztrokavalkád várja az érdeklődőket.

Átadták az ország tortája és az ország kenyere díjakat (Fotó: hirado.hu)



Díjak a legjobbaknak

A Magyar Cukrász Iparosok Ipartestülete évek óta megrendezi az egyre népszerűbbé váló versenyt, amelyre mindig új receptekkel jelentkezhetnek a cukrászdák, hogy a szakmai zsűri előtt megmérkőzzenek a nevezetes díjért.

A keddi Várkert Bazár tereaszán tartott sajtótájékoztatón a nemes versengés győzteseinek járó díjat vehették át a cukrászmesterek.

De nemcsak a cukrászok kapták meg a megérdemelt üvegserlegeket és a díjjal járó plakettet, hanem azok a pékek, pékségek is, amelyek az ország kenyere címre pályáztak idén.

A kenyerek között három kategóriában az innovatív, a teljes kiőrlésű és a búza kategóriában hirdették meg a versenyt. Fehér kenyér kategórában a Kurdi Família Kft. kenyere nyert, amelyet főként pörköltekhez, szalámikhoz és különböző kencék alá ajánlanak.



Az innovítív műfajban a Szega Camambert Kft. mézes-almás kenyere vitte el a pálmát, Lusztig Ákos pékmester újításának köszönhetően. A 24 órás kelesztésű, mézet és alma chipset tartalmazó kenyér igen ropogós héjú, íze pedig eltér a megszokott kenyér íztől. Azok fogják igazán kedvelni, akik a savanykásabb ízvilágú, tömörebb kenyereket szeretik.

A teljeskiőrlésésű kategóriában, vagy ahogy a verseny kiírói végül elnevezték, a sportos kategóriában a Pedro Pékség Kft. tönköly-, rozs- és zablisztből készült, ugyancsak 24 órás kelesztésű, roppant ropogós és nagyon kellemes ízű kenyere tarolt. A Hajsza névre hallgató kenyér fogyasztását nehéz munkavégzés, komoly fizikai megterhelés, sportolás utánra javasolják az alkotók.

Tavaly így festett a A Magyar Ízek Utcája az az I. kerületi Lánchíd utcában (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Az Ízek utcájának ars poeticája szerint a vendégek a válogatott, minőségi magyar alapanyagokbólkészült magyar ízeket kóstolhatják meg, a magyar kézműves élelmiszereket a Kárpát-medence megannyi tájáról. A Magyar Ízek Utcáján számos élelmiszer-előállító is képviselteti majd magát lekvárokkal, gyógynövénykészítményekkel, gyümölcslevekkel, húskészítményekkel, sajtokkal, kézműves sörökkel, borokkal, valamint pálinkákkal.

Szóval az augusztus 20-ai program kavalkádban érdemes lesz ellátogatni a budapesti Lánchíd utcába, hogy végső nyári csapást mérjünk az ízlelőbimbóinkra…