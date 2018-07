Herpesz a napozástól?

Sokan nem tudják, hogy az túl erős napfény is beindíthatja a szervezetünkben lappangó herpesz vírust. Védekezni sajnos ekég nehéz ellene.

Ugye megvan az a pillanat, amikor az első nyári, meleg napsugarakban hosszasan fürdetjük az arcunkat? Annyira jólesik a fény, olyan nyugalom járja át a testünket, mintha az év azt megelőző részében kizárólag erre készültünk volna.

Valószínűleg az a pillanat is sokak számára ismerős, amikor a napozás után, akár étkezés közben is, pici kis szúrást érzünk az szánkon. Amikor azt hiszi az ember, hogy a tudtán kívül mégis valami erős, csípős került az ételébe. Aztán nemsokára kiderül az igazság. Néhány óra elteltével már ott virít szánkon a gyűlölt herpesz. Ilyenkor rohan az ember a patikába, hogy a számtalan herpeszkrém közül egyet azonnal vegyen, abban reménykedve, hogy ennek köszönhetően hamar túljut a nehezén.

Mert nem elég, hogy a herpesz amúgy is nehezen viselhető, a keletkező var gyakran bereped, felszakad vérzést, újabb fájdalmat okozva. Ráadásul nem túl kellemes az az élmény sem, ahogy vérző szájszéllel próbálunk meg szabadkozni mások előtt…

Ne csak a testünkre, de a szánkra is kenjünk uv sugárzás elleni szájvédőkrémet! A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Öröm az ürömben, hogy viszonylag gyorsan túljuthatunk a drámai mélyponton, ezután még néhány nap és tényleg elfelejthetjük az egészet. Egy darabig. Ugyanis a herpesz vírus ott “bujkál” az idegsejtekben, olyan mint egy időzített bomba. Csak arra vár, hogy valamilyen hatásra “robbanhasson”.

A herpeszesek jól tudják, hogy a stressz, a fáradtság, az immunrendszer átmeneti gyengülése (kisebb betegségek), vagy éppen a menstruáció beindíthatja a folyamatot. Védekezni ellene nem egyszerű, hiszen kiszámíthatatlan, hogy éppen mikor jelentkezik.

A felsoroltakon kívül sajnos az erős napfény is a kiváltó okok közé tartozik: így kánikula idején célszerű az arcunkat valahogy védeni tőle. A kisebb árnyékot kínáló kalap jétékonyan hatású lehet, de emellett nyugodtan kenjünk a szánkra uv sugárzás elleni krémet. Inkább legyen messziről is virító hófehér szánk, mint később herpeszes. De a legfontosabb, hogy próbáljuk elkerülni a legforróbb órákban a közvetlen napfényt. Most újabb kánikula előtt állunk, érdemes erre is figyelni!