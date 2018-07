Kék szalag - női módra

Az 50. Kékszalag Vitorlásversenyen most egyedülálló módon egy amatőrökből és profikból álló, csapatnyi hölgy is elindul, hogy meghódítsa a nagy kék vizet.

50. Alkalommal rajtol el Balatonfüredről a Kékszalag, Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenye, de első alkalommal indul el a Csak a Nőknek Magazin hajója, amelyen csak hölgyek versenyeznek. Egyedülálló a mezőnyben, mert kiváló vitorlásversenyző nők mellett lelkes amatőr hölgyek alkotják a legénységet, akik saját szakmájukban mind “nagypályás versenyzők” és elismert szakemberek, akik nem ijednek meg a kihívásoktól és bátran indulnak el új utakon. Az ötlet Kovács A. Magdolna, a Csak a Nőknek Magazin és Női Klub alapítótulajdonosa fejében született meg, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a hölgyekben rejlő korlátlan vállalkozási szellemre, arra hogy álmaikat képesek megvalósítani, bármiről legyen is szó.

A hajó kapitánya Hirschler Judit háromszoros magyar bajnok Kalóz hajóosztályban és sikeres üzletasszony, lányaival, a szintén eredményes vitorlásversenyző Ludovikával és Rebekával együtt először áll rajthoz a Kékszalagon.

Magyar Ildikó, volt válogatott kerettag szinte a vizen született, már a szülei is vitorlás bajnokként szelték a habokat. Sport szenvedélye mellett Ildikó sikeres üzletasszony is. Bán Teodóra táncos, koreográfus, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad ügyvezető igazgatója, a magyar kultúra elhivatott szakembere, a legénység tagjaként, új oldaláról mutatkozik be a versenyen.

Anni Pastor külföldön és itthon is elismert divattervező, a magyar kézműves hagyományokat ötvözi egyedi látásmódján keresztül a modern stilusirányzatokkal, most kilép a komfort zónájából és nemcsak a csapat egyenruhájának megalkotását vállalta, hanem aktívan vesz részt a versenyen is. Dr. Jakics Mónika, a magyar és nemzetközi cégjog elismert szakértője, sikeres gazdasági és adójogi tanácsadó. Az ismert szakember a vitorlázás szerelmese, aki most versenyzőként is megállja a helyét.

Földvári Ágnes, az Easy Business Hungary megalapítója, egy forradalmian új tipusú online kommunikációs rendszer magyarországi képviselője először próbálja ki magát versenyzői szerepben. Antal Vali az egészséges táplálkozás, természetes kozmetikumok szószólója otthonosan mozog a fedélzeten, hiszen korábban ő maga is versenyzett, így lelkes tagja a legénységnek.

A Csak a Nőknek Magazin és Női Klub képviseletében Kovács Lili biztosítja az élő közvetítést a hajóról, így mindenki figyelemmel kísérheti, hogyan boldogulnak a Hölgyek a versenyen. A Magazin szellemiségét szimbolizálja ez a hajó, megvalósítva azoknak a nőknek az összefogását, akik a mindennapokban való helytállás és a szakmai érdemek mellett egy közösségen belül is sikeresen megállják a helyüket.