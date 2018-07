Sport, pihenés, romantikus éjszakák - Siófok, Plázs

Nyári hétvégéink a kikapcsolódás, a feltöltődés és napozás jegyében telhetnek Siófokon, a Plázson.

Egyre mélyebben gázolunk a nyárban és egyre jobban hívogat a vízpart. Érdemes hát megadnunk magunkat, a siófoki PLÁZSon pedig egyszerre hódolhatunk a sportnak, a napfürdőzős pihenésnek és a felejthetetlen nyár éjszakáknak a Balaton „tengerpartján.”

Most pénteken, július 13-án ráadásul a csobbanás mellett a puha homokos pályán a Ballantine’s Beach Partyján lazulhatunk és strandröpiben mérethetjük meg magunkat, míg este Budapest kedvenc rnb, hip-hop és reaggaeton sorozata költözik a Balaton-partra. Az első ONE DANCE Festiválon ráadásul olyan előadók lesznek, mint például a Beautiful Girlsért felelős, tehetséges Sean Kingston vagy éppen Fatman Scoop. Az egész éjszakán át tartó buliról mellettük még a BSW Live formációja, az AK26, Dj Alan pres. Carnaval Do Brasi bulija, DJ Nara, DJ Gozth és DJ Jam-l gondoskodnak majd a legforróbb latin számokkal és ütős rnb és hip-hop dalokkal.

Ha túl vagyunk a napfelkeltén, szombaton a Scitec Summer Gym-ben hozhatjuk formába magunkat, este pedig Majka & Curtis, valamint Horváth Tamás érkeznek egy felejthetetlennek ígérkező estére. Ugorjunk fejest! Horváth Tamás minden szívet magába bolondít majd mágikus dalszövegeivel – kiváltképp a festői, balatoni háttér és csillagok előtt – és garantáltan felcsendül majd az idei A Dalból ismert kedvenc, a Meggyfa is. Majka & Curtis kettőse pedig a romantika mellett a kőkemény valóságot hozzák: az ózdi és az újpesti szöveggyáros duója hasít, mint egy hurrikán, maguk után nem hagynak mást, csak tomboló embereket és táncot. A dupla koncert után ezúttal is hajnalig tart majd a buli a PLÁZS Music Teraszán.