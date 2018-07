Hamarosan Havadtoy-kiállítások Budapesten és Szentendrén

Három különböző tematikájú kiállítás is nyílik Havadtői Sámuel alkotásaiból Budapesten a Ludwig Múzeumban és Szentendrén.

Hamarosan három, különböző tematikájú Havadtoy-kiállítás is nyílik Budapesten és Szentendrén, így a látogatók igazán teljes képet kaphatnak Yoko Ono egykori élettársa, a magyar származású, világhírű festőművész, Sam Havadtoy (Havadtői Sámuel) alkotói korszakairól.

Sam Havadtoy (Havadtői Sámuel) képzőművész

Szakmai tárlatvezetéssel indul a Ludwig Múzeum kiállítása július 12-én 17 órai kezdettel, amelynek során a művész és a kiállítás kurátora, Nemes Attila kalauzolja végig a média képviselőit. A 13 termen átívelő tárlat elsősorban a művész New York-i éveire fókuszál, mikor a 1970/80-as években Andy Warhol, Keith Haring, Yoko Ono, Donald Baechler gyakran vonták be művészeti projektjeikbe a fiatalon New Yorkba érkező, belsőépítészként dolgozó Havadtoy-t.

Július 14-étől a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumban a művész legújabb festményei és szobrai lesznek láthatóak, míg a július 16-án a Kálmán Makláry Fine Arts galériában nyíló tárlaton Havadtoy legújabb szitanyomatait tekintheti meg a közönség.

A magyar származású, londoni születésű Sam négy évesen, 1956-ban költözött Budapestre, majd egy szabadabb világ reményében 1971-ben hagyta el az országot. 1972-ben érkezett meg New Yorkba, ahol belsőépítészként kezdett el dolgozni. Így ismerte meg John Lennont és Yoko Onot, akik megbízásaikkal és barátságukkal megnyitották számára a vezető művészeti köröket.

A Ludwig Múzeumban 2018. július 13-án nyíló HUSZÁRLÉPÉSBEN című kiállítás párhuzamba állítja Sam Havadtoy New Yorkban kialakult művészeti együttműködéseit saját, későbbi művészeti célkitűzéseivel. A 13 termen átívelő kiállítás különböző részei – Nemes Attila kurátor elképzelésnek megfelelően – a legfontosabb New York-i baráti és szakmai kapcsolatok köré szerveződnek.

Ezek közül kiemelkedik Andy Warhollal kötött barátsága: ő beszélte rá Havadtoy-t, hogy próbálja ki a szitázást. Egy másik rész a Keith Haringgel való munkából ad ízelítőt és annak későbbi hatásait mutatja be. Így megtekinthető a vele közösen készített Ajtó és Oltár, valamint Havadtoy 2013-16 között készített Ajtók sorozatának több darabja is.

A kiállítás egyik legfontosabb szakasza a Yoko Onoval való kapcsolat köré épül, és fő motívuma a sakk. A tárlaton láthatóak lesznek a Ludwig Múzeum gyűjteményében található olyan korabeli amerikai alkotások is, melyektől indulva huszárlépéssel eljuthatunk Havadtoy művészetéhez. A látogatók Havadtoy későbbi művészeti időszakaira jellemző sorozatok egy-egy darabját is megtekinthetik, többek között a csipkével beburkolt Fiat 500-ast, vagy egyik legújabb munkáját, egy hatalmas kacsás szőnyeget, mely először itt lesz látható. A kiállítás szeptember 2-áig látogatható.

Július 14-én 19 órakor a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumban, MEMORY OF LOVE – A SZERETET EMLÉKE címmel, a művész jelenlétében nyíló kiállításon a gyakran Szentendrén alkotó Havadtoy legújabb festményei és szobrai lesznek láthatóak, köztük a Ludwigban kiállított beburkolt Fiat 500-as kis bronz parafrázisa.

Havadtoy lassan két évtizede gyűjt régi csipkéket, mert elbűvöli őt tapintható szépségük, variálható formaviláguk, s az őket készítő ismeretlen asszonyok élettörténetei. A csipke azóta művészetét meghatározó védjeggyé vált, azzal rétegez, burkol be, fed el a mélyben rejtőző tartalmakat. Sokat közülük ajándékba kapott, mint azt a pár kis csipkekesztyűt is, melyek a kiállítás nyitódarabjai. „Annyira megérintett ez a két apró tárgy, hogy sokáig képtelen voltam hozzájuk nyúlni. Akárhányszor elővettem őket, megannyi emlék idéződött fel bennem, a végén szinte ereklyeként tekintettem rájuk. Ezek a kesztyűk indították el végül bennem ezt az emlékeken alapuló sorozatot. Mint mindig, most is vannak olyan képek, melyek alá egy-egy tôrtènetet rejtettem, amiket persze eltakar a csipke és a festék.” – magyarázza a kiállítás koncepcióját a művész. A kiállítás szeptember 30-áig tart nyitva.

Végül a július 16-án 18 órakor nyíló kiállításon a Sam Havadtoy-t képviselő, budapesti Kálmán Makláry Fine Arts galériában (Budapest, Falk Miksa u. 10, 1055) főként a művész grafikai munkásságával ismerkedhet a közönség, ahol Havadtoy különböző korszakainak szita nyomatai mellett az új kollázs technikával bővített egyedi nyomatok kapják a legnagyobb hangsúlyt. Ezt a tárlatot augusztus 10-éig lehet megtekinteni.